8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश, 39 जिलों में अलर्ट, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

UP Rains Alert in 39 Districts: उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है और 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रक्षाबंधन पर भी झमाझम बारिश के आसार हैं, जबकि कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 08, 2025

up rains alert forecast august rakhi 39 districts
UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश | Image Source - Social Media

UP rains alert forecast august rakhi 39 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरे जोर पर है। बारिश का दौर जारी है और पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार (8 अगस्त) को राज्य के 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

13 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 9 अगस्त को बारिश का दौर और तेज होगा, जिससे ज़्यादातर जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भी बादल मेहरबान रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

Ghaziabad Child Trafficking: गाजियाबाद में नवजात तस्करी का भंडाफोड़! दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क होने की आशंका
गाज़ियाबाद
ghaziabad child trafficking two women four arrested nurse absconding

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज इन जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है: विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र: बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़। पूर्वी उत्तर प्रदेश: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र: सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बदायूं। अन्य प्रभावित जिले: फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया और जालौन हैं।

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

बरेली, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

राजधानी लखनऊ में भी बरसेंगे बादल

गुरुवार को लखनऊ में सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर 2 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शाम तक मौसम सुहावना बना रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री बढ़कर 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री घटकर 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लखनऊ में अगले 3-4 दिनों तक छिटपुट बूंदाबांदी और कभी-कभी तेज बारिश का दौर चलता रहेगा।

बाढ़ की स्थिति गंभीर

लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से छोड़े गए पानी के कारण प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत 24 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित है और निचले इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश, 39 जिलों में अलर्ट, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.