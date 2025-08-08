UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश, 39 जिलों में अलर्ट, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

UP rains alert forecast august rakhi 39 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरे जोर पर है। बारिश का दौर जारी है और पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार (8 अगस्त) को राज्य के 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 9 अगस्त को बारिश का दौर और तेज होगा, जिससे ज़्यादातर जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भी बादल मेहरबान रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, आज इन जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है: विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र: बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़। पूर्वी उत्तर प्रदेश: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र: सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बदायूं। अन्य प्रभावित जिले: फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया और जालौन हैं।
बरेली, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
गुरुवार को लखनऊ में सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर 2 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शाम तक मौसम सुहावना बना रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री बढ़कर 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री घटकर 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लखनऊ में अगले 3-4 दिनों तक छिटपुट बूंदाबांदी और कभी-कभी तेज बारिश का दौर चलता रहेगा।
लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से छोड़े गए पानी के कारण प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत 24 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित है और निचले इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।