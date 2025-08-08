UP Rains Alert: रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश, 39 जिलों में अलर्ट, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

UP rains alert forecast august rakhi 39 districts: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरे जोर पर है। बारिश का दौर जारी है और पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार (8 अगस्त) को राज्य के 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।