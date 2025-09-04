UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा, जानें अगले तीन दिनों का मौसम

UP rains alert schools closed: उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 6 से 9 सितंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इसके बाद 9 सितंबर को फिर से झमाझम बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने 4 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी यूपी में 4 सितंबर को संभाग के कुछ स्थानों पर तथा 5 सितंबर को कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसमें मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।
सहारनपुर से लेकर वाराणसी तक कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर में भी कहीं-कहीं झमाझम बारिश हो सकती है।
मुरादाबाद मंडल में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां के मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर जिलों में अगले दो दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। गरज-चमक के साथ तेज हवाओं के बीच बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
भारी बारिश के चलते मुरादाबाद मंडल के कई निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। रामगंगा और गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने पहले से ही राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रख दिया है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।