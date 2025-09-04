Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा, जानें अगले तीन दिनों का मौसम

UP Rains Alert: यूपी में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट पर रखा है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 04, 2025

up rains alert heavy rain forecast schools closed
UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! पत्रिका फाइल फोटो।

UP rains alert schools closed: उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 6 से 9 सितंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इसके बाद 9 सितंबर को फिर से झमाझम बारिश के आसार हैं।

4 और 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने 4 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी यूपी में 4 सितंबर को संभाग के कुछ स्थानों पर तथा 5 सितंबर को कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसमें मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।

पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भी बरसेगा पानी

सहारनपुर से लेकर वाराणसी तक कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर में भी कहीं-कहीं झमाझम बारिश हो सकती है।

मुरादाबाद मंडल में भारी बारिश का अलर्ट

मुरादाबाद मंडल में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां के मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर जिलों में अगले दो दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। गरज-चमक के साथ तेज हवाओं के बीच बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

निचले इलाकों में जलभराव की आशंका

भारी बारिश के चलते मुरादाबाद मंडल के कई निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। रामगंगा और गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने पहले से ही राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रख दिया है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

Updated on:

04 Sept 2025 08:03 am

Published on:

04 Sept 2025 08:02 am

UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा, जानें अगले तीन दिनों का मौसम

