UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा, जानें अगले तीन दिनों का मौसम

मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने 4 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी यूपी में 4 सितंबर को संभाग के कुछ स्थानों पर तथा 5 सितंबर को कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसमें मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।