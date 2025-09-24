UP Rains: मौसम विभाग की चेतावनी! 25 से 30 सितंबर तक यूपी के इन हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

पानी के कम होने के कारण सोमवार को गंडक नदी से 88,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जबकि मंगलवार को केवल 65,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। रोहिन त्रिमुहानी का खतरे का तल 82.44 मीटर है। सोमवार को यह 83.300 मीटर पर बह रही थी, जबकि मंगलवार को 83.140 मीटर पर बह रही थी। इसी तरह, राप्ती रिगौली का खतरे का तल 80.30 मीटर है। सोमवार को यह 79.670 मीटर पर बह रही थी, जबकि मंगलवार को 79.470 मीटर पर बह रही थी।