25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 डिग्री तक लुढ़केगा तापमान, कोहरा और बारिश बढ़ाएंगे ठंड का असर

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री की गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा, तेज हवाएं और 27-28 जनवरी को बारिश व वज्रपात की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 25, 2026

up rains weather alert temperature drop fog

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम | Image - Pinterest

UP Rains Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब उत्तरी पाकिस्तान पर बने निम्नदाब क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेशभर में ठंड का असर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक न्यूनतम तापमान में तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड और अधिक महसूस होगी।

तराई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तराई से सटे जिलों में नमी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते कोहरे का घनत्व बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी की सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है और वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पिछले शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम तंत्र कमजोर पड़ गया है। इसका सीधा असर न्यूनतम तापमान पर पड़ा है और अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में तीन से छह डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना बनी हुई है। इससे शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं, खासकर सुबह और देर रात के समय।

27-28 जनवरी को फिर बदलेगा मौसम का रुख

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में फिर से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड के साथ-साथ उमस भी महसूस की जा सकती है।

इन जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना

सोमवार को बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है।

गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी

27 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर और देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 डिग्री तक लुढ़केगा तापमान, कोहरा और बारिश बढ़ाएंगे ठंड का असर

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा – चिरंजी लाल यादव

मुरादाबाद

धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप
मुरादाबाद

नोएडा की ठंड बनी काल, मुरादाबाद के दो भाइयों की दम घुटने से मौत, घर से उठे दो जनाजे तो हर आंख हुई नम

noida angithi gas death moradabad brothers
मुरादाबाद

UP Politics: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा: यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल, अजय राय पहुंचे मनाने

nasimuddin siddiqui quits congress up politics
मुरादाबाद

मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, 5 मुस्लिम सहेलियों पर FIR, मचा हड़कंप

moradabad minor burqa controversy case
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.