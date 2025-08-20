Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी

UP Rains Weather Update Hindi: यूपी में 22 से 26 अगस्त तक मॉनसून की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 20, 2025

up rains weather update heavy rainfall alert 22 to 26 august 30 districts
UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर!

UP rains alert 22 to 26 august 30 districts:उत्तर प्रदेश में कई दिनों से कमजोर पड़े मॉनसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 अगस्त से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जो लगातार पांच दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।

पांच दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का अनुमान

22 अगस्त से 26 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान बारिश का दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा और ज्यादातर जिलों को अच्छी बारिश का लाभ मिलेगा। इससे जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों को भी काफी फायदा होगा।

पूर्वी यूपी के जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, उनमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर शामिल हैं।

पश्चिमी यूपी में भी बरसेगा पानी

वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल हैं। यहां भी भारी बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

किसानों और आम जनता के लिए राहत की खबर

मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। धान और खरीफ की फसल को इस बारिश से सीधा लाभ मिलेगा। वहीं आम लोगों के लिए भी यह बारिश गर्मी से राहत लेकर आएगी। हालांकि विभाग ने सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान लोग घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

Updated on:

20 Aug 2025 09:56 pm

Published on:

20 Aug 2025 09:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी

