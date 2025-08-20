UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी

UP rains alert 22 to 26 august 30 districts:उत्तर प्रदेश में कई दिनों से कमजोर पड़े मॉनसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 अगस्त से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जो लगातार पांच दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।
22 अगस्त से 26 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान बारिश का दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा और ज्यादातर जिलों को अच्छी बारिश का लाभ मिलेगा। इससे जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों को भी काफी फायदा होगा।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, उनमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर शामिल हैं।
वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल हैं। यहां भी भारी बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। धान और खरीफ की फसल को इस बारिश से सीधा लाभ मिलेगा। वहीं आम लोगों के लिए भी यह बारिश गर्मी से राहत लेकर आएगी। हालांकि विभाग ने सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान लोग घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें।