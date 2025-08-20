UP Rains: यूपी में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी

UP rains alert 22 to 26 august 30 districts:उत्तर प्रदेश में कई दिनों से कमजोर पड़े मॉनसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 अगस्त से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जो लगातार पांच दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।