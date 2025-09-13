500 KM दूर प्रेमिका से मिलने आया युवक, पति ने होटल में दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, और फिर जो हुआ..

Lover caught hotel drama in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना नागफनी क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में बुलाया। महिला के पति के करीबी ने इस मुलाकात को देख लिया और तुरंत पति को इसकी जानकारी दे दी। पति ने तुरंत प्रेमिका की तलाश शुरू की और होटल में पहुंचकर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद युवक की जमकर पिटाई हुई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और युवक तथा महिला को थाने ले गई।