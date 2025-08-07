UP Weather Alert: यूपी में फिर मचेगा बारिश का कोहराम! 7 और 8 अगस्त को 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP weather alert heavy rain in 27 districts on august 7 and 8: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 अगस्त को राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तराई और पूर्वांचल के जिलों में इसका खास असर दिखेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार को जबरदस्त बारिश देखने को मिली। बिजनौर में 190 मिमी, बरेली में 160 मिमी और मुरादाबाद में 150 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब यह बारिश दक्षिण की ओर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम की सक्रियता से मानसून विंध्य, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी की ओर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद तराई में दोबारा बारिश होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी है।
7 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में भारी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मुरादाबाद मंडल में अगस्त की शुरुआत में अब तक 91.3 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो वर्ष 2018 के बाद सबसे अधिक है। बीते दो दिनों की भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं देखने को मिलीं। मौसम विभाग के अनुसार, अगस्त महीने में अब तापमान 27–32°C के बीच रहेगा और रात का तापमान 25–27°C तक जा सकता है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी, लेकिन 10 अगस्त के बाद मानसून की गति धीमी पड़ जाएगी। इसके बाद प्रदेश में फिर से उमस और गर्मी का दौर लौट सकता है।