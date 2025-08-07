UP Weather Alert: यूपी में फिर मचेगा बारिश का कोहराम! 7 और 8 अगस्त को 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP weather alert heavy rain in 27 districts on august 7 and 8: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 अगस्त को राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तराई और पूर्वांचल के जिलों में इसका खास असर दिखेगा।