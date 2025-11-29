UP Weather: दिसंबर में फिर बदलेगा यूपी का मौसम: छाएगा कोहरा, तापमान भी बदलेगा, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

UP Weather Forecast IMD Latest Update:उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का रुख स्थिर रहने वाला है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय कई जिलों में छिछला से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है।