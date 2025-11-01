बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

मंडल के कई इलाकों में सुबह की हवा सामान्य से ठंडी महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में इस क्षेत्र में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 4 नवंबर के आसपास हल्की गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल मंडल में नमी और ठंडक का मिला-जुला असर जारी है, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया है।