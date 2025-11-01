बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

बारिश का अलर्ट! AI Generated Image
IMD Latest Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, जिससे कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बढ़ गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, मोंथा चक्रवात का प्रभाव उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है। कई जिलों में अचानक हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इसके चलते सुबह और रात में हल्की सिहरन महसूस की जा रही है। वहीं दिन के समय बादल छाने से धूप भी कमजोर पड़ी है।
IMD की नई भविष्यवाणी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी ज्यादा देर नहीं टिकेगी और उसके बाद तापमान दोबारा घटने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा की दिशा और नमी में उतार-चढ़ाव इसका मुख्य कारण है।
जिन जिलों में आज बारिश की संभावना है, उनमें वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और इनके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। कई इलाकों में मौसम पहले से ही नम है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पनप रही हैं।
पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में दृश्यता कम होने की रिपोर्ट मिली है। हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं ने सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे कम होने लगा है।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 2 और 3 नवंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है। लेकिन 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर दोबारा बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।
IMD के अनुसार, 5 और 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान न तेज हवाएं चलेंगी और न ही भारी बारिश की कोई संभावना है। नवंबर के शुरुआती दिनों में दिन का तापमान हल्का ठंडा जबकि रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकती हैं। यह उतार-चढ़ाव आने वाले दिनों तक जारी रहेगा।
वेस्ट यूपी में आज का मौसम ज्यादातर शुष्क रहने वाला है। सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवा का प्रभाव देखा गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि शाम और रात के समय ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है।
हवा की नमी और पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर स्थिति के कारण इस क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 4 नवंबर को हल्की बौछारें पड़ने की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में वेस्ट यूपी के अधिकतर हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी और सुबह-शाम की ठंडक और तेज महसूस होगी।
मुरादाबाद मंडल में मौसम लगातार बदल रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर जिलों में सुबह के समय बादलों की हल्की परत देखी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में नमी का स्तर बढ़ गया है। हालांकि दिन में तेज बारिश की संभावना कम है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की स्थिति बनी हुई है।
मंडल के कई इलाकों में सुबह की हवा सामान्य से ठंडी महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में इस क्षेत्र में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 4 नवंबर के आसपास हल्की गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल मंडल में नमी और ठंडक का मिला-जुला असर जारी है, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया है।
मौसम विभाग ने बताया है कि प्रशांत महासागर में कमजोर ला-नीना की स्थिति बनी हुई है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक प्रभाव डालती है। इसके साथ नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव यानी IOD का असर भी उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। इन दोनों कारणों के चलते नवंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर निचले क्षेत्रों में।
मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि तराई क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से ऊंचा रहेगा, जबकि अन्य जिलों में यह सामान्य से थोड़ा कम बने रहने की उम्मीद है। रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे रात में ठंड बढ़ेगी लेकिन कड़ाके की ठंड आने में अभी वक्त लगेगा। कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआत सुहानी और बदलते मौसम के संकेतों वाली रहने वाली है।
