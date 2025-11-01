Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदल रहा है। पूर्वी जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है, जबकि वेस्ट यूपी और मुरादाबाद मंडल में शुष्क मौसम के बीच हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 01, 2025

up weather forecast rain alert november cyclone montha impact imd latest update

बारिश का अलर्ट! AI Generated Image

IMD Latest Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, जिससे कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बढ़ गई है।

चक्रवात मोंथा का असर

मौसम विभाग के अनुसार, मोंथा चक्रवात का प्रभाव उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है। कई जिलों में अचानक हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इसके चलते सुबह और रात में हल्की सिहरन महसूस की जा रही है। वहीं दिन के समय बादल छाने से धूप भी कमजोर पड़ी है।

तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद

IMD की नई भविष्यवाणी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी ज्यादा देर नहीं टिकेगी और उसके बाद तापमान दोबारा घटने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा की दिशा और नमी में उतार-चढ़ाव इसका मुख्य कारण है।

कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

जिन जिलों में आज बारिश की संभावना है, उनमें वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और इनके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। कई इलाकों में मौसम पहले से ही नम है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पनप रही हैं।

नोएडा-मुजफ्फरनगर में फैला कोहरा, दृश्यता घटी

पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में दृश्यता कम होने की रिपोर्ट मिली है। हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं ने सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे कम होने लगा है।

पूर्वी यूपी में आज हल्की गरज-चमक के साथ बौछारें संभव

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 2 और 3 नवंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है। लेकिन 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर दोबारा बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

5 और 6 नवंबर को प्रदेश में रहेगा पूरी तरह शुष्क मौसम

IMD के अनुसार, 5 और 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान न तेज हवाएं चलेंगी और न ही भारी बारिश की कोई संभावना है। नवंबर के शुरुआती दिनों में दिन का तापमान हल्का ठंडा जबकि रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकती हैं। यह उतार-चढ़ाव आने वाले दिनों तक जारी रहेगा।

वेस्ट यूपी में दिन भर शुष्क मौसम, लेकिन रात में बढ़ सकती है ठंडक

वेस्ट यूपी में आज का मौसम ज्यादातर शुष्क रहने वाला है। सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवा का प्रभाव देखा गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि शाम और रात के समय ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है।

हवा की नमी और पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर स्थिति के कारण इस क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 4 नवंबर को हल्की बौछारें पड़ने की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में वेस्ट यूपी के अधिकतर हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी और सुबह-शाम की ठंडक और तेज महसूस होगी।

मुरादाबाद मंडल में बादलों की आवाजाही जारी

मुरादाबाद मंडल में मौसम लगातार बदल रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर जिलों में सुबह के समय बादलों की हल्की परत देखी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में नमी का स्तर बढ़ गया है। हालांकि दिन में तेज बारिश की संभावना कम है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की स्थिति बनी हुई है।

मंडल के कई इलाकों में सुबह की हवा सामान्य से ठंडी महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में इस क्षेत्र में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 4 नवंबर के आसपास हल्की गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल मंडल में नमी और ठंडक का मिला-जुला असर जारी है, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया है।

नवंबर में ज्यादा बारिश?

मौसम विभाग ने बताया है कि प्रशांत महासागर में कमजोर ला-नीना की स्थिति बनी हुई है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक प्रभाव डालती है। इसके साथ नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव यानी IOD का असर भी उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। इन दोनों कारणों के चलते नवंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर निचले क्षेत्रों में।

तराई क्षेत्रों में तापमान ज्यादा, अन्य हिस्सों में थोड़ा कम रहेगा

मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि तराई क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से ऊंचा रहेगा, जबकि अन्य जिलों में यह सामान्य से थोड़ा कम बने रहने की उम्मीद है। रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे रात में ठंड बढ़ेगी लेकिन कड़ाके की ठंड आने में अभी वक्त लगेगा। कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआत सुहानी और बदलते मौसम के संकेतों वाली रहने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दहला देने वाली घटना! 7वीं के छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

moradabad minor rape case class 7 student arrested for assaulting girl
मुरादाबाद

1 नवंबर से बदलेगा मौसम! इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं और वज्रपात की डबल चेतावनी

Heavy Rain warning on 31 October to 3 November New western disturbance will change weather pattern
मुरादाबाद

मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

moradabad dm inspection 54 employees absent salary stopped official action
मुरादाबाद

दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…

upsc student ramkesh meena delhi murder case amrita chauhan
मुरादाबाद

पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर किया दुष्कर्म; जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने किया ये हैवानियत भरा काम

moradabad woman drugged cold drink rape blackmailing
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.