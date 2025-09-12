Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में फिर जोर पकड़ रहा मानसून! कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी

UP Weather News: यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 12 से 17 सितंबर तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 12, 2025

up weather monsoon alert heavy rain thunderstorm
UP Weather: यूपी में फिर जोर पकड़ रहा मानसून! Image Source - Social Media 'X'

UP weather monsoon alert heavy rain thunderstorm: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि 12 सितंबर से अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इसका असर पूरे प्रदेश में समान नहीं होगा। कहीं झमाझम बारिश होगी तो कहीं लोग धूप और उमस से बेहाल रहेंगे।

पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 12 से 15 सितंबर तक पूर्वी और तराई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। शुक्रवार से रविवार तक इन जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। लोगों को बिजली गिरने से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पश्चिमी जिलों में भी बरसेंगे बादल

सिर्फ पूर्वी नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में भी बारिश की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।

लखनऊ और आसपास का हाल

राजधानी लखनऊ में 12 सितंबर को धूप और छांव का असर देखने को मिलेगा। यहां हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दो दिन बाद राजधानी और आसपास के जिलों में बारिश से राहत मिलेगी। वहीं अमेठी, रायबरेली, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी।

नोएडा-गाजियाबाद में बढ़ेगी उमस

नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा और धूप तेज निकलेगी। यहां लोगों को गर्मी और चिपचिपी उमस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज जैसे जिलों में भी मौसम गर्म और असहज बना रहेगा।

आगे का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले पांच दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 48 घंटे बाद कई अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना बनेगी, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा। वहीं 15 से 17 सितंबर के बीच पूर्वी जिलों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Published on:

12 Sept 2025 11:18 am

UP Weather: यूपी में फिर जोर पकड़ रहा मानसून! कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी

