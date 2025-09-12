UP Weather: यूपी में फिर जोर पकड़ रहा मानसून! कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी

राजधानी लखनऊ में 12 सितंबर को धूप और छांव का असर देखने को मिलेगा। यहां हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दो दिन बाद राजधानी और आसपास के जिलों में बारिश से राहत मिलेगी। वहीं अमेठी, रायबरेली, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी।