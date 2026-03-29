यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज: चार दिन तक बारिश, 40 जिलों में अलर्ट, आंधी-ओलावृष्टि से बढ़ी चिंता

किसानों का कहना है कि कटाई के बाद खेतों में पड़ी सरसों और गेहूं की फसलें बारिश के कारण भीग रही हैं, जिससे नुकसान तय माना जा रहा है। कई किसानों ने फसल को बचाने के लिए उसे घरों या बागवानी क्षेत्रों में रखा था, लेकिन अचानक आई बारिश ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। अब किसान लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और फसलों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।