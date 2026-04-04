UP Weather: मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश का अलर्ट, गेहूं-आम की फसल खतरे में

UP Weather Rain:मुरादाबाद में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही ने लोगों को असमंजस में डाल रखा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है, खासकर सात और आठ अप्रैल को मौसम के और अधिक बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं।