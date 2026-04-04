UP Weather: मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश का अलर्ट, गेहूं-आम की फसल खतरे में

UP Weather: मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न.. AI Generated Image
UP Weather Rain:मुरादाबाद में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही ने लोगों को असमंजस में डाल रखा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है, खासकर सात और आठ अप्रैल को मौसम के और अधिक बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं।
शहर में बीते लगभग 15 दिनों से मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय बादल छा जाने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज धूप निकल आती है। दोपहर तक फिर बादल घिर आते हैं, जिससे दिनभर मौसम का मिजाज अस्थिर बना रहता है। इस बदलाव ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 33 डिग्री था। तापमान में आई यह गिरावट बादलों और चल रही ठंडी हवाओं के कारण हुई है। हालांकि यह राहत अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से मौसम में बदलाव के संकेत हैं।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे वातावरण में नमी और बढ़ेगी। इसके बाद कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन सात और आठ अप्रैल को फिर से तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
इस समय गेहूं की फसल पकने की अवस्था में है, जो किसानों के लिए बेहद संवेदनशील समय होता है। यदि इस दौरान तेज हवा या बारिश होती है तो फसल गिर सकती है, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं आम की फसल भी इस समय तैयार हो रही है, जिस पर भी मौसम का असर पड़ सकता है।
ग्रामीण इलाकों में भी मौसम का यही हाल बना हुआ है। दिनभर बादलों की आवाजाही और हवा में बढ़ती नमी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि अगर इस समय बारिश होती है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फसल कटाई के लिए तैयार है।
शहर के कांठ रोड, दिल्ली रोड, रामपुर रोड और संभल रोड जैसे इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे। इससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन तेज धूप से कुछ राहत भी मिली। मौसम के इस अनिश्चित स्वरूप ने लोगों को अपने दैनिक कार्यों की योजना मौसम के अनुसार बनाने पर मजबूर कर दिया है।
मौसम विभाग ने लोगों और खासकर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। यह समय सावधानी और सतर्कता बरतने का है, ताकि किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सके।
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