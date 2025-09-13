UP Weather: बंगाल की खाड़ी के कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से यूपी में बारिश का नया दौर, इन जिलों में अलर्ट जारी

UP weather september 2025 heavy rain alert purvanchal: मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर सकता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में बना नया कम दबाव क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
पूर्वांचल के जिलों जैसे कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रामपुर में 15 से 17 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।
राजधानी लखनऊ में 15 से 18 सितंबर के बीच अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के चलते मौसम खुशनुमा रहेगा।
वहीं कानपुर में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में धूप और शाम के समय हल्की बारिश का भी अनुमान है।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 13 और 14 सितंबर को हल्की बारिश और उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सहारनपुर और बिजनौर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी में हल्की बारिश पड़ सकती है।
पूर्वांचल के जिलों जैसे अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, अयोध्या, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, मीरजापुर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, संत रविदास नगर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और देवरिया में भी हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विभाग ने 16 और 17 सितंबर को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, इस दौरान वज्रपात या मेघ गर्जन की कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। पश्चिमी यूपी के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश पड़ सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।