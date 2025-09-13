UP Weather: बंगाल की खाड़ी के कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से यूपी में बारिश का नया दौर, इन जिलों में अलर्ट जारी

UP weather september 2025 heavy rain alert purvanchal: मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर सकता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में बना नया कम दबाव क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।