बदल गया यूपी का मौसम! कुछ जिलों में बारिश, कुछ में धूप का कहर; IMD ने जारी किया नया अपडेट

UP Weather News: मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अनुमान है। इसके बाद 27, 28 और 29 सितंबर को प्रदेश में मौसम मिलाजुला रहेगा। मुरादाबाद मंडल समेत अधिकांश जिलों में तापमान 35°C के आसपास या उससे अधिक रहने की संभावना है।
लखनऊ में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने की संभावना है। उमस में थोड़ी वृद्धि महसूस की जा सकती है।
मुरादाबाद में आज मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश के कारण शहरवासियों को उमस में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन धूप और गर्मी का असर भी बीच-बीच में महसूस हो सकता है।
कानपुर में लखनऊ के समान ही मौसम रहेगा। बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रह सकता है।
पूर्वांचल के प्रमुख शहर वाराणसी में हल्की बारिश हो सकती है। इससे शहरवासियों को अगले कुछ दिनों तक उमस से कुछ राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रहने की संभावना है।
प्रयागराज में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रह सकता है।
मेरठ में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम तापमान 23°C तक पहुंच सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से शुरू हो गई है। विभिन्न शहरों में मानसून की वापसी की औसत सामान्य डेट्स इस प्रकार हैं:
दिल्ली में मानसून की समय से पहले विदाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। 2002 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून इतनी जल्दी लौटा। 2024 में यह 2 अक्टूबर को वापस आया, जबकि 2002 में 20 सितंबर को। इसके बावजूद, दिल्ली में कुल 902.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग 41% अधिक है। औसतन बारिश 736.2 मिमी रही, जो लॉन्ग टर्म नॉर्मल से 37% अधिक है।