बदल गया यूपी का मौसम! कुछ जिलों में बारिश, कुछ में धूप का कहर; IMD ने जारी किया नया अपडेट

UP Weather News: मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अनुमान है। इसके बाद 27, 28 और 29 सितंबर को प्रदेश में मौसम मिलाजुला रहेगा। मुरादाबाद मंडल समेत अधिकांश जिलों में तापमान 35°C के आसपास या उससे अधिक रहने की संभावना है।