5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, घने कोहरे से थमेगी रफ्तार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने मुरादाबाद समेत कई जिलों में बहुत घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे विजिबिलिटी और यातायात प्रभावित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 05, 2026

up weather update fog alert january 5

24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम | Image Source - Pinterest

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। ठंडी हवाओं और नमी के बढ़ते असर के चलते सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन और यातायात पर व्यापक असर पड़ सकता है।

5 जनवरी के लिए जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग ने 5 जनवरी को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और तराई इलाकों में कोहरे की तीव्रता अधिक रहने का अनुमान है। विभाग का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में बढ़ेगी परेशानी

IMD ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत आसपास के इलाकों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच सकती है, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

येलो अलर्ट में भी बरतनी होगी सतर्कता

मुरादाबाद मंडल और आसपास के क्षेत्रों में भी घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है।

प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील

लगातार खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन और यातायात विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, घने कोहरे से थमेगी रफ्तार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कड़ाके की ठंड ने छीनी चार साल के मासूम की सांसें, इलाज के दौरान मौत, प्रशासन हरकत में

moradabad cold child death hospital case
मुरादाबाद

हाईवे नेटवर्क को नई रफ्तार: मेरठ-मुजफ्फरनगर 6 लेन, मुरादाबाद-बरेली पर फ्लाईओवर से सफर होगा बेफिक्र

west up 6 lane highway flyover projects
मुरादाबाद

UP Weather News: घने कोहरे और शीतलहर की डबल मार, यूपी में दो दिन मौसम रहेगा बेहद खतरनाक!

up weather dense fog cold wave alert
मुरादाबाद

फेसबुक पोस्ट से फोन धमकी तक: आरएसएस-बजरंग दल पर विवादित टिप्पणी, आसपा नगर अध्यक्ष पर FIR

leader threatens vhp president moradabad
मुरादाबाद

अमेरिकी टैरिफ की मार और महंगा कच्चा माल: मुरादाबाद का हस्तशिल्प निर्यात 30% धड़ाम, तीन हजार करोड़ का झटका

moradabad handicraft export crisis us tariff
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.