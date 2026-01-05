24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, घने कोहरे से थमेगी रफ्तार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। ठंडी हवाओं और नमी के बढ़ते असर के चलते सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन और यातायात पर व्यापक असर पड़ सकता है।