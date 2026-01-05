24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, घने कोहरे से थमेगी रफ्तार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम | Image Source - Pinterest
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। ठंडी हवाओं और नमी के बढ़ते असर के चलते सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन और यातायात पर व्यापक असर पड़ सकता है।
मौसम विभाग ने 5 जनवरी को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और तराई इलाकों में कोहरे की तीव्रता अधिक रहने का अनुमान है। विभाग का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
IMD ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत आसपास के इलाकों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच सकती है, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
मुरादाबाद मंडल और आसपास के क्षेत्रों में भी घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है।
लगातार खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन और यातायात विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं।
