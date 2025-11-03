24 घंटे में बदल जाएगा यूपी का मौसम, ठंडी हवाओं की एंट्री, धुंध-कोहरा बढ़ेगा और तापमान तेजी से गिरेगा

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 9 नवंबर तक यूपी में बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। सोमवार से प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है। दिन में हल्की धूप मौसम को आरामदायक बनाए रखेगी, जबकि सुबह और शाम ठंड और नमी का असर अधिक महसूस होगा। पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब सामान्य के करीब पहुंच गया है।