24 घंटे में बदल जाएगा यूपी का मौसम, ठंडी हवाओं की एंट्री, धुंध-कोहरा बढ़ेगा और तापमान तेजी से गिरेगा

UP Weather Update: यूपी में अगले 24 घंटों के भीतर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी-उत्तर हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट होगी और सुबह-शाम घनी धुंध छाए रहने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

up weather update fog cold alert november temperature drop forecast

24 घंटे में बदल जाएगा यूपी का मौसम | Image Source - Pinterest

UP weather update fog cold alert: उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलने वाला है। अगले 24 घंटों के भीतर राज्य के कई क्षेत्रों में सुबह-शाम घनी धुंध और कोहरे की स्थिति बन सकती है। रात के तापमान में गिरावट के संकेत हैं, जबकि सुबह दृश्यता घटने से वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी है।

नवंबर से मौसम में हलचल, बारिश की भी संभावना

मौसम विज्ञानी मो. दानिश के अनुसार, 3 और 4 नवंबर को प्रदेश में आसमान साफ रहने की उम्मीद है और दिन में धूप निकलेगी। हालांकि 5 नवंबर को मौसम करवट ले सकता है। इस दिन बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान और अधिक गिर सकता है।

चक्रवाती सिस्टम खत्म, अब पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड

यूपी में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम का असर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इसके बाद पछुआ और पश्चिमी-उत्तर हवाओं ने प्रदेश में ठंड का असर बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन में हल्की धूप भले ही निकले, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से सुबह-शाम प्रदूषण वाली धुंध भी गहराई दिखाएगी।

कई जिलों में तापमान गिरा

रविवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के समय धूप निकलने के बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहा। चक्रवाती बादलों के हटने के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ से संभावित ठंडक बढ़ने का इंतजार भी मौसम विभाग कर रहा है।

सुबह-शाम प्रदूषण वाली धुंध करेगी परेशान

मौसम विभाग के मुताबिक, मौसम में चल रहे बदलाव के कारण सुबह और शाम को प्रदूषण से प्रभावित धुंध अधिक घनी हो सकती है। यह धुंध देर सुबह 11 बजे तक बनी रहने का अनुमान है। वहीं हवा की औसत गति बढ़ने से रात के तापमान में और गिरावट आने की आशंका है।

दीपावली-छठ के बाद ठंड ने बढ़ाया असर

दीपावली और छठ पूजा के बाद प्रदेश में हल्की ठंड अपना असर दिखा रही है। सुबह की तीखी धूप का प्रभाव भी अब कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में यूपी के जिलों में हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी।

9 नवंबर तक कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 9 नवंबर तक यूपी में बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। सोमवार से प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है। दिन में हल्की धूप मौसम को आरामदायक बनाए रखेगी, जबकि सुबह और शाम ठंड और नमी का असर अधिक महसूस होगा। पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब सामान्य के करीब पहुंच गया है।

पछुआ हवाएं ला रहीं नया बदलाव

पछुआ हवाओं के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अधिकतम तापमान में उछाल आया है। वहीं 7 से 9 नवंबर तक मौसम विभाग ने साफ आसमान और ठंडी हवा का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव के समाप्त होने के बाद अब राज्य में पूरी तरह सामान्य और ठंडा मौसम बने रहने की उम्मीद है।

03 Nov 2025 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 24 घंटे में बदल जाएगा यूपी का मौसम, ठंडी हवाओं की एंट्री, धुंध-कोहरा बढ़ेगा और तापमान तेजी से गिरेगा

