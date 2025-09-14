Rain Alert: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज! कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी, जानें IMD का नया पूर्वानुमान

UP weather update heavy rain alert: उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है। एक तरफ पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें बारिश (Rain Alert), गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।