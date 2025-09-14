Patrika LogoSwitch to English

Rain Alert: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज! कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी, जानें IMD का नया पूर्वानुमान

Rain alert in uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी। आगामी 5-6 दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 14, 2025

up weather update heavy rain alert in uttar pradesh
Rain Alert: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज! AI Generated Image

UP weather update heavy rain alert: उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है। एक तरफ पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें बारिश (Rain Alert), गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

पश्चिमी यूपी में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली जैसे जिलों में लोगों को उमस और पसीने से जूझना पड़ेगा। यहां तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है जिससे आमजनजीवन प्रभावित होगा।

मां की डांट, पिता की मारपीट और पारिवारिक तनाव ने छीन ली मासूम की जान, 12 साल के किशोर ने लगाई फांसी
मुरादाबाद
boy suicide after mother scolding in Moradabad family tension

पूर्वी यूपी में भारी बारिश (Rain Alert) का अलर्ट

दूसरी ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और प्रयागराज सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 5 से 6 दिनों तक पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में तेज बारिश (Rain Alert) से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।

गोरखपुर में दिनभर बरसी बारिश (Rain Alert)

गोरखपुर जिले में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्री प्रकाश सिंह के अनुसार पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश (Rain Alert) देखने को मिलेगी।

24 घंटे बाद मौसम में नया बदलाव

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 24 घंटे बाद यूपी में मौसम का नया सिस्टम सक्रिय होगा। 15 और 16 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश (Rain Alert) के साथ गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

14 से 19 सितंबर तक का विस्तृत पूर्वानुमान IMD के अनुसार

  • 14 सितंबर: पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के हल्की बारिश (Rain Alert)।
  • 15 सितंबर: पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी बारिश (Rain Alert) और वज्रपात, पश्चिमी यूपी में हल्की बौछारें।
  • 16 सितंबर: दोनों हिस्सों में बारिश, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना।
  • 17 सितंबर: पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बौछारें, पूर्वी जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट।
  • 18-19 सितंबर: पूर्वी यूपी में भारी बारिश (Rain Alert) और गरज-चमक, पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश।

किसानों और आम जनता को सलाह

मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता को सलाह दी है कि भारी बारिश (Rain Alert) के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। पश्चिमी यूपी के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है।

Published on:

14 Sept 2025 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Rain Alert: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज! कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी, जानें IMD का नया पूर्वानुमान

