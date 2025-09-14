Rain Alert: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज! कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी, जानें IMD का नया पूर्वानुमान

UP weather update heavy rain alert: उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है। एक तरफ पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें बारिश (Rain Alert), गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली जैसे जिलों में लोगों को उमस और पसीने से जूझना पड़ेगा। यहां तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है जिससे आमजनजीवन प्रभावित होगा।
दूसरी ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और प्रयागराज सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 5 से 6 दिनों तक पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में तेज बारिश (Rain Alert) से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।
गोरखपुर जिले में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्री प्रकाश सिंह के अनुसार पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश (Rain Alert) देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 24 घंटे बाद यूपी में मौसम का नया सिस्टम सक्रिय होगा। 15 और 16 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश (Rain Alert) के साथ गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता को सलाह दी है कि भारी बारिश (Rain Alert) के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। पश्चिमी यूपी के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है।