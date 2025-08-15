US Tariff: यूपी में यूएस टैरिफ का असर! फैक्ट्रियों से हो रही कर्मचारियों की छुट्टी, बेरोजगार हो रहे कर्मचारी

US tariff impact on up handicraft export epch meets textile minister: अमेरिका द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ (US Tariff) लागू किए जाने के बाद निर्यात उद्योग में संकट गहराता जा रहा है। कई निर्यात इकाइयों के ऑर्डर अचानक रुक गए हैं, जबकि पहले से तैयार माल को विदेशी खरीदारों ने होल्ड पर रख दिया है। इस स्थिति में नए काम की संभावना भी लगभग खत्म हो गई है, जिससे उद्योग जगत को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा मंडरा रहा है।