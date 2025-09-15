UP Rains: एक बार फिर मानसून इन 18 जिलों में तांडव मचाने को तैयार, अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल

UP rains alert thunderstorm imd forecast:उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर करवट ली है। उमस भरे दिनों के बाद मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल के 18 जिलों में भारी बारिश (UP Rains) का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।
मौसम विभाग ने (15 सितंबर) को चेतावनी दी कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। इन जिलों में वज्रपात और भारी बारिश (UP Rains) का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में एक-दो जगहों पर बारिश (UP Rains) के आसार हैं।
राजधानी लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर और जौनपुर में गरज-चमक के साथ एक-दो स्थानों पर बारिश (UP Rains) हो सकती है। यहां भी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है।
IMD के अनुसार, 16 और 17 सितंबर को पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्सों में बारिश (UP Rains) होने के आसार हैं। 18 से 20 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि पूर्वी यूपी में कई जगह झमाझम बारिश होगी।
भारी बारिश (UP Rains) के चलते प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का यह दौर लोगों को गर्मी से राहत देगा लेकिन बिजली गिरने से बचाव के लिए सावधानी बरतनी होगी।