UP Rains: एक बार फिर मानसून इन 18 जिलों में तांडव मचाने को तैयार, अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, 16 और 17 सितंबर को पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्सों में बारिश (UP Rains) होने के आसार हैं। 18 से 20 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि पूर्वी यूपी में कई जगह झमाझम बारिश होगी।