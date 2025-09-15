Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: एक बार फिर मानसून इन 18 जिलों में तांडव मचाने को तैयार, अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल

UP Rains Alert: मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने के खतरे को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 15, 2025

uttar-pradesh-weather-heavy-rains-alert-in-next-120-hours-imd-issued-warning-in-18-districts-of-up
UP Rains: अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल | Image Source - Pinterest

UP rains alert thunderstorm imd forecast:उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर करवट ली है। उमस भरे दिनों के बाद मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल के 18 जिलों में भारी बारिश (UP Rains) का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।

पूर्वांचल के जिलों में भारी बारिश (UP Rains) और वज्रपात का अलर्ट

मौसम विभाग ने (15 सितंबर) को चेतावनी दी कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। इन जिलों में वज्रपात और भारी बारिश (UP Rains) का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ बयान पर गरमाई सियासत, सपा नेता डॉ. एसटी हसन बोले- मुसलमानों का अपमान बर्दाश्त नहीं
मुरादाबाद
ram bhadracharya mini pakistan remark sp leader st hasan reaction moradabad

कहां-कहां होगी हल्की से मध्यम बारिश (UP Rains)

इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में एक-दो जगहों पर बारिश (UP Rains) के आसार हैं।

राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में मौसम का हाल

राजधानी लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर और जौनपुर में गरज-चमक के साथ एक-दो स्थानों पर बारिश (UP Rains) हो सकती है। यहां भी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है।

अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान- झमाझम बारिश (UP Rains) जारी

IMD के अनुसार, 16 और 17 सितंबर को पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्सों में बारिश (UP Rains) होने के आसार हैं। 18 से 20 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि पूर्वी यूपी में कई जगह झमाझम बारिश होगी।

तापमान में आएगी गिरावट

भारी बारिश (UP Rains) के चलते प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का यह दौर लोगों को गर्मी से राहत देगा लेकिन बिजली गिरने से बचाव के लिए सावधानी बरतनी होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: एक बार फिर मानसून इन 18 जिलों में तांडव मचाने को तैयार, अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.