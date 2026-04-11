160 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत: मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा काम

Vande Bharat 160kmh Moradabad: मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक ट्रेन यात्रा अब पहले से कहीं अधिक तेज और आरामदायक होने वाली है। भारतीय रेलवे ने इस महत्वपूर्ण रूट पर वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए हाई-स्पीड ट्रैक बिछाने का बड़ा फैसला लिया है। इस परियोजना के तहत मौजूदा पुरानी रेल लाइन को हटाकर नई आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिस पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इससे यात्रियों का सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी।