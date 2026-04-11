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मुरादाबाद

160 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत: मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा काम

Moradabad News: मुरादाबाद से शाहजहांपुर के बीच वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेलवे हाई-स्पीड ट्रैक बिछाने जा रहा है। नई तकनीक से तैयार इस ट्रैक पर ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगी।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 11, 2026

vande bharat 160kmh moradabad track

160 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत

Vande Bharat 160kmh Moradabad: मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक ट्रेन यात्रा अब पहले से कहीं अधिक तेज और आरामदायक होने वाली है। भारतीय रेलवे ने इस महत्वपूर्ण रूट पर वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए हाई-स्पीड ट्रैक बिछाने का बड़ा फैसला लिया है। इस परियोजना के तहत मौजूदा पुरानी रेल लाइन को हटाकर नई आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिस पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इससे यात्रियों का सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी।

मुरादाबाद से बरेली तक नई लाइन का निर्माण

रेलवे की इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में मुरादाबाद से बरेली के बीच करीब 150 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस नई लाइन के निर्माण से ट्रेनों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यात्रा समय में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा।

अब मिलेगी स्पीड को उड़ान

फिलहाल इस रूट पर वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच सीमित है, जिससे यात्रियों को अपेक्षित समय लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नए हाई-स्पीड ट्रैक के बनने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। ट्रेनें अपनी अधिकतम क्षमता के करीब दौड़ सकेंगी, जिससे यात्रा अधिक तेज और प्रभावी बनेगी।

टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम

रेलवे ने इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और चालू वित्तीय वर्ष में ही निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुरादाबाद जंक्शन से फिलहाल तीन वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो देहरादून-लखनऊ, सहारनपुर-वाराणसी-अयोध्या और मेरठ-लखनऊ रूट पर यात्रियों को सेवा दे रही हैं। इस नए ट्रैक के बनने के बाद इन ट्रेनों की गति और दक्षता में और सुधार होगा।

दूसरे चरण में लखनऊ तक विस्तार की योजना

रेलवे की योजना सिर्फ मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक सीमित नहीं है। दूसरे चरण में इस हाई-स्पीड परियोजना को शाहजहांपुर से आगे लखनऊ तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इससे पूरे क्षेत्र में रेल नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा और लंबी दूरी की यात्रा भी बेहद तेज हो जाएगी।

आधुनिक सिग्नल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

इस परियोजना के साथ ही रेलवे आधुनिक सिग्नल प्रणाली और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। अधिकारियों का मानना है कि हाई-स्पीड ट्रैक और एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ आने वाले एक वर्ष में मुरादाबाद रेल मंडल में तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से संभव हो जाएगा।

यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

मुरादाबाद-बरेली-शाहजहांपुर के बीच नई रेल लाइन बिछने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। सफर का समय कम होगा, ट्रेनों की समयपालन क्षमता बेहतर होगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व आरामदायक बनेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को नई गति देने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगी।

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Published on:

11 Apr 2026 11:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 160 KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत: मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा काम

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