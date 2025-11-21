SIR प्रक्रिया पर सवाल: बिहार में 65 लाख नाम कटने का हवाला देकर मतदाता बोले- हमारी बारी भी न आ जाए!

सबसे बड़ा तनाव जिलावासियों में 2003 की मतदाता सूची को लेकर है। यदि नाम उस सूची में नहीं मिलता तो माता-पिता का EPIC नंबर देना आवश्यक है। उधर, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट डाउनलोड करने में कई खामियां सामने आ रही हैं, कभी सूची ओपन नहीं हो रही, तो कभी बीच के पेज गायब मिल रहे हैं, जिससे मतदाता असमंजस में पड़ रहे हैं। हालांकि अधिकारी मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं होने का आश्वासन दे रहे हैं।