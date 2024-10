UP By Polls: कुंदरकी में 13 नवंबर को वोटिंग, रिजल्ट 23 को आएगा, अब तक यहां इस पार्टी का रहा दबदबा

UP By Polls: चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव (UP By Polls) की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे।

UP By Polls: मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव (UP By Polls) के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही सभी पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन तेज हो गया है। मतदान की घोषणा होते ही इस सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

टिकट के लिए दावा कर रहे भाजपा नेता पूरा जोर लगाए हैं। पार्टी जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी में भी टिकट को लेकर मंथन जारी हैं। वहीं कांग्रेस नेता गठबंधन के तहत कुंदरकी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सपा यह सीट कांग्रेस को दे सकती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी कभी भी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। शीर्ष स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। कुंदरकी उपचुनाव (UP By Polls) को लेकर बनाई गई रणनीति के तहत भाजपा ने पिछड़े और दलित नेताओं को आगे कर पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल का कहना है कि पहले 31 लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें छांटकर जिले की तरफ से रामवीर सिंह, ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, कमल प्रजापति के नामों का पैनल भेजा गया था। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल का कहना है कि पहले 31 लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें छांटकर जिले की तरफ से रामवीर सिंह, ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, कमल प्रजापति के नामों का पैनल भेजा गया था। वैसे प्रदेश के वरिष्ठ नेता पैनल में फेरबदल कर सकते हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित हो सकता है। भाजपा ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव (UP By Polls) की जिम्मेदारी पार्टी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को सौंपी है।

