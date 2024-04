Rain In UP: यूपी में इस तारीख को आंधी का खतरा, 11 जिलों में गरज चमक से साथ बारिश का अलर्ट

मुरादाबादPublished: Apr 03, 2024 07:30:22 am Submitted by: Mohd Danish

UP Rain: उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बारिश तो, कभी गर्मी सितम ढा रही है। अब इस हफ्ते एक बार फिर यूपी में बारिश (Rain In UP) की संभावना जताई गई है।

Rain In UP: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 5 और 6 अप्रैल को यूपी में बारिश (Rain In UP) होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज आंधी के साथ बरसात होगी। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाऐं चलेंगी। 5 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर और बिजनौर में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 6 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फनगर, बागपत, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद बिजनौर में बारिश (Rain) होने के आसार हैं।

कहां कितना रहा तापमान

यूपी में बारिश (Rain In UP) के बाद तापमान बढ़ने लगेगा और भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। फिलहाल प्रदेश में सुबह के वक्त सुहावना मौसम बना हुआ है। तो वहीं, दोपहर के समय जोरदार धूप का असर हो रहा है। सोमवार को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं हरदोई में अधिकतम तापमान 37.5 न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर में अधिकतम तापमान 37 न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस, इटावा में अधिकतम तापमान 35 न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, लखीमपुर खीरी में अधिकतम तापमान 33.8 न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले दो दिन ऐसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम की वजह से लोग परेशान हैं। यहां कभी गर्मी और कभी बारिश का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस दौरान बच्चों और बुजर्गों को बुखार और सर्दी सता रही है। प्रदेश में अगले दो दिन बारिश (Rain) की संभावना जताई गई है। पढ़ना जारी रखे