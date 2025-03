मौसम विभाग ने की भविष्‍यवाणी, यूपी में होली पर बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh weather will change on Holi: मौसम विभाग ने 14 मार्च होली पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

मुरादाबाद•Mar 12, 2025 / 09:23 pm• Mohd Danish

मौसम विभाग ने की भविष्‍यवाणी, यूपी में होली पर बदलेगा मौसम..

weather will change on Holi in Uttar Pradesh: 14 मार्च को भी पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। जबकि पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है। इस अवधि में तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है।