UP News: होटल में पत्नी थी प्रेमी की बाहों में, बाहर पति का हंगामा, मौका देख दोनों फरार

UP News Today in Hindi: यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी पत्नी को होटल में उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ।

मुरादाबाद•Jun 23, 2025 / 08:16 am• Mohd Danish

UP News: होटल में पत्नी थी प्रेमी की बाहों में, बाहर पति का हंगामा | AI Generated Image

Wife was in arms of her lover in hotel UP: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना रविवार शाम की है, जब युवक ने शक के आधार पर पत्नी का पीछा किया और अपने छह साथियों को लेकर हाशमपुर गोपाल गांव स्थित एक होटल पहुंच गया।

होटल में पत्नी की ID देख उड़े होश होटल के बाहर युवक को प्रेमी की बाइक खड़ी मिली, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। होटल के रजिस्टर में पत्नी और उसके प्रेमी की पहचान वाली ID देख वह आग बबूला हो गया। जब पति ने होटल स्टाफ से कमरा खोलने की मांग की तो स्टाफ ने कहा कि दोनों को पहले बाहर आने दें, फिर जो करना हो कर लें। स्टाफ के जवाब से भड़का पति, किया हंगामा स्टाफ की इस बात से नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल में जमकर हंगामा किया। कुछ ही देर में होटल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रेमी और पत्नी मौके से हुए फरार हंगामे की सूचना पर डायल 112 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक होटल की बिल्डिंग से कूदकर फरार हो चुका था। वहीं, हंगामे का फायदा उठाकर महिला भी होटल से निकल गई। प्रेमी की बाइक जब्त, पुलिस कर रही जांच जल्दबाजी में आरोपी प्रेमी अपनी बाइक होटल में ही छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैनाठेर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।