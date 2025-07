UP Crime: तांत्रिकों के झांसे में आई महिला, लाखों के गहने ठगे, बेटे की जान का भय दिखाकर उतार लिए कुंडल और बालियां

Woman fell prey to tantrik trap in UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला सफाई कर्मी से दो तांत्रिक युवकों ने बेटे पर संकट का डर दिखाकर लाखों रुपये के सोने के गहने ठग लिए। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो वह रोने लगी। मौके पर भीड़ जुट गई और सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।