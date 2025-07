प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला, थाने में तीन घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, फिर मायके वालों ने किया ये काम

Moradabad News: मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाने में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद लेकर पहुंची। महिला ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और पुलिस को शिकायत दी।

मुरादाबाद•Jul 02, 2025 / 08:35 pm• Mohd Danish

प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला | Image Source – Social Media

Woman is adamant on staying with her lover in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में एक विवाहिता द्वारा पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने की जिद करने का मामला थाने तक पहुंच गया। अमरोहा की रहने वाली महिला मंगलवार दोपहर को अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग लेकर पाकबड़ा थाने पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया।

पति पर प्रताड़ना का आरोप, पुलिस को दिया प्रार्थनापत्र महिला ने पुलिस के सामने अपने पति पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और पुलिस को शिकायत पत्र भी सौंपा। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति और मायके पक्ष को थाने बुला लिया। किसी की बात सुनने को नहीं थी तैयार महिला थाने में पहुंचे महिला के पति और मायके वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। वह बार-बार यही कहती रही कि अब वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। सात साल पहले हुई थी शादी, पांच साल का बेटा भी बताया गया कि महिला की शादी सात साल पहले पाकबड़ा क्षेत्र के एक युवक से हुई थी। इस दंपती का एक पांच वर्षीय बेटा भी है। हालांकि, हाल ही में महिला का एक युवक से प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया था, जो अमरोहा क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों में फोन पर बातचीत होती थी और यही रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। यह भी पढ़ें मंदिर मूर्ति विवाद में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बिजनौर में मूर्ति हटाने को लेकर हंगामा, 17 पर केस दर्ज तीन घंटे बाद मानी बात, मायके ले गए परिजन करीब तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद महिला के मायके वालों ने उसे काफी समझाया और आखिरकार वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद सभी लोग थाने से रवाना हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद महिला के मायके वालों ने उसे काफी समझाया और आखिरकार वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद सभी लोग थाने से रवाना हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।