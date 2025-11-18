एमपी में 24 लोगों की मौत, 14 दोषियों को हुई 10-10 साल की जेल, ये है मामला

MP News:मध्यप्रदेश में वर्ष 2021 में मुरैना जिले के छैरा और मानपुर क्षेत्र में जहरीली शराब(Morena poisonous liquor case) पीने से 24 लोगों की मौत के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा इंद्रजीत सिंह रघुवंशी की अदालत ने 14 दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और अर्थदंड से दंडित किया। मीडिया प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया, मानपुर में पप्पू पंडित, कल्ला पंडित, रामवीर तेली, प्रदीप तेली, गिर्राज किरार और राजू किरार शराब बेचते थे। सप्लाई छैरा निवासी मुकेश किरार सहित अन्य करते थे।