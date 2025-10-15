Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

मुरैना शहर में दिन दहाड़े मावा व्यापारी के घर से 25 लाख की सशस्त्र डकैती

मां- बेटी की मारपीट कर कंट्टा अड़ाकर बनाया बंधक, शहर के मुडिय़ाखेड़ा में नेशनल हाईवे 552 पर दिया वारदात को अंजाम, कार से आए थे बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

3 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 15, 2025

मुरैना. शहर के मुडिय़ाखेड़ा में नेशनल हाईवे 552 मुरैना-अंबाह मार्ग पर बुधवार को दिन दहाड़े मावा व्यापारी के यहां सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारों से लैस होकर आए पांच बदमाशों ने मां- बेटी को बंधक बनाकर 12.50 लाख नगदी, 10 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी के आभूषण लूटकर ले गए। बदमाशों ने करीब पौन घंटे तक घर के अंदर तांडव किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डावर, सीएसपी दीपाली चंदौरिया सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।


जानकारी के अनुसार मुडिय़ाखेड़ा बाईपास तिराहे के पास अंबाह- मुरैना मुख्य मार्ग पर नवल किशोर गुप्ता का मकान हैं। उसका मावा का कारोबार है। बुधवार की दोपहर में नवल किशोर की पत्नी सरोज गुप्ता (58) एवं पुत्री सिमरन गुप्ता (28) घर पर थे। नवल किशोर व उसका लडक़ा अर्पित गुप्ता दुकान पर थे। तभी दोपहर 12.15 बजे पांच लोग घर पर पहुंचे। मकान में तीन गेट हैं, उन्होंने दो गेट खोल लिए और तीसरे पर पहुंचकर खटखटाया। तभी सरोज गुप्ता बाथरूम में नहाने जा रही थी, लडक़ी सिमरन गेट पर पहुंची तो बदमाशों ने कहा कि हम दुकान से आए हैं, सेठजी ने घर से कुछ सामान मंगाया है, लडक़ी ने गेट खोल दिया तभी एक बदमाश ने लडक़ी के कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया। दो बदमाश मां की तरफ दौड़े और धक्का देकर बाथरूम में पटक दिया और मारपीट कर दी, कट्टा तान दिया और घर के अंदर रखे नगदी व जेवर देने की बात कही। उसके बाद बदमाशों ने दोनों मां- बेटी की मारपीट कर स्टॉल (छोटी शॉल) से बांध दिया और घर के अंदर रखे 12.50 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी करीब 25 लाख का सामान लूटकर ले गए। बदमाश जाते समय मां- बेटी को कमरे में बंद करके फरार हो गए।

व्यापारी की पत्नी बोली: हमारे अलावा नौकर को ही पता है कि कैसे खुलता लॉक

हमारे घर के गेटों के लॉक कैसे खुलते हैं यह हमको पता है या फिर नौकर को, यह कहना हैं डकैती पीडि़त मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता की पत्नी सरोज गुप्ता का। व्यापारी के घर में बाहर से अंदर तक तीन गेट हैं। बदमाशों ने दो गेटों की लॉक खोलकर अंदर वाले गेट को खटखटाया तब व्यापारी की पुत्री सिमरन ने गेट खोला तो बदमाश बोले कि दुकान से आए हैं घर से कुछ सामान ले जाना हैं, जब सिमरन ने दुकान पर फोन लगाना चाहा तो बदमाश ने उसके हाथ में झटका मार दिया जिससे मोबाइल नीचे गिर गया और फिर मां- बेटी को कट्टा अड़ाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। शहर के रिहायसी इलाका मुडिय़ाखेड़ा में दिन दहाड़े बदमाशों ने पुलिस को चेलेंज करते हुए मावा व्यापारी के घर से नगदी सहित करीब 25 लाख का माल समेटकर ले गए। बदमाश बिना नंबर की कार से आए थे। व्यापारी के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कार घर के बाहर खड़ी होते और उससे बदमाश उतरते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उसके हिसाब से शहर के उन मार्गों के कैमरों में फुटेज खंगाल रही है, जिनसे कार निकल सकती है।

पुलिस के पैदल मार्च व कॉबिंग गश्त बेअसर

दीपावली त्यौहार को लेकर पुलिस कभी शहर में पैदल मार्च निकालती है तो कभी नाइट कॉबिंग गश्त करके बड़ी संख्या में आरोपियों के पकडऩे का दावा करती है लेकिन दिन दहाड़े डकैती की वारदात को ंअंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस की सख्ती पर कड़ा प्रहार किया है।

अगर मैं विरोध करती तो गोली मार देते बदमाश: सिमरन

व्यापारी की पुत्री सिमरन गुप्ता जो इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है, उसने बताया कि तीन बदमाशों पर कट्टा था, जिनमें से एक मुंह बांधे हुए थे, अन्य के चेहरे खुले थे, बदमाशों के तेवर इतने आक्रामक थे कि अगर मैं विरोध करती तो वह गोली भी मार सकते थे। बदमाशों द्वारा माल ले जाने के मामले में सिमरन ने कहा कि दो दिन पूर्व ही मैं आई हूं, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हैं।

दुकान से सामान मंगाने के बहाने अंदर घुसे बदमाश

व्यापारी पुत्र अर्पित गुप्ता ने बताया कि घटना के समय मैं अपनी विष्णु डेयरी के नाम से महादेव नाका स्थित मावा की दुकान पर था, तभी घर से फोन पर घटना बताई। उसके बाद मैं और पापा घर पहुंचे तो बताया कि बदमाश यह कहकर घर के अंदर घुसे कि दुकान से सामान लेने भेजा है। अंदर घुसते ही बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर मां- बहन की मारपीट की फिर बंधक बनाकर नगदी व जेवर समेटकर ले गए। बदमाश मां- बहन को कमरे में बंद कर गए थे लेकिन बहन ने पहले अपने हाथ खोले फिर मां को खोला और किसी तरह किबाड़ खोलकर बाहर आए उसके बाद मुझे फोन करके घटना बताई।

मुडिय़ाखेड़ा में बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हमने पूर्व में हुई सभी वारदातों को जल्दी ट्रेस किया है, इसको भी जल्दी ट्रेस करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि बदमाश 10 से 12 लाख नगदी, कुछ सोने चांदी के आभूषण समेटकर ले गए। अभी कुछ कहपाना जल्दबाजी होगा। मामले में पूछताछ की जा रही है।

समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक, मुरैना

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

बड़ी खबर: MP में दलित परिवार को घर घुसकर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल

dalit family beaten video viral case land dispute morena mp news
मुरैना

4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

मुरैना

हाइवे सहित अन्य मार्गों पर करब रख किया अतिक्रमण, हो रहे हादसे

मुरैना

किसानों पर भड़का पुलिस अफसर, धमकाते हुए कहा-'लाल-पीला कर दूंगा'

Police officer lashes out at farmers in Morena in MP
मुरैना

शिक्षा के मंदिर को बना दिया मयखाना, क्लास रूम में ग्रामीण और हेड मास्टर शराब के साथ दिखे

Morena News
मुरैना
