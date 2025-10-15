मुरैना शहर में दिन दहाड़े मावा व्यापारी के घर से 25 लाख की सशस्त्र डकैती



जानकारी के अनुसार मुडिय़ाखेड़ा बाईपास तिराहे के पास अंबाह- मुरैना मुख्य मार्ग पर नवल किशोर गुप्ता का मकान हैं। उसका मावा का कारोबार है। बुधवार की दोपहर में नवल किशोर की पत्नी सरोज गुप्ता (58) एवं पुत्री सिमरन गुप्ता (28) घर पर थे। नवल किशोर व उसका लडक़ा अर्पित गुप्ता दुकान पर थे। तभी दोपहर 12.15 बजे पांच लोग घर पर पहुंचे। मकान में तीन गेट हैं, उन्होंने दो गेट खोल लिए और तीसरे पर पहुंचकर खटखटाया। तभी सरोज गुप्ता बाथरूम में नहाने जा रही थी, लडक़ी सिमरन गेट पर पहुंची तो बदमाशों ने कहा कि हम दुकान से आए हैं, सेठजी ने घर से कुछ सामान मंगाया है, लडक़ी ने गेट खोल दिया तभी एक बदमाश ने लडक़ी के कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया। दो बदमाश मां की तरफ दौड़े और धक्का देकर बाथरूम में पटक दिया और मारपीट कर दी, कट्टा तान दिया और घर के अंदर रखे नगदी व जेवर देने की बात कही। उसके बाद बदमाशों ने दोनों मां- बेटी की मारपीट कर स्टॉल (छोटी शॉल) से बांध दिया और घर के अंदर रखे 12.50 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी करीब 25 लाख का सामान लूटकर ले गए। बदमाश जाते समय मां- बेटी को कमरे में बंद करके फरार हो गए।