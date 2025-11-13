मुरैना में 24 लाखों का हुआ नहरों की सफाई का ठेका, सफाई अधूरी, किसान चिंतित



जिले से दो नहर निकली हैं, जिनमें अंबाह ब्रांच कैनाल और मुरैना ब्रांच कैनाल शामिल हैं। अंबाह ब्रांच कैनाल की सफाई का 19 लाख और मुरैना ब्रांच कैनाल की सफाई का 5 लाख का ठेका दिया गया है। अंबाह शाखा नहर में 20 नवंबर और मुरैना शाखा नहर में एक दिसंबर को पानी आना हैं, इससे पूर्व नहर व उनसे जुड़ी माइनरियों की सफाई होनी हैं। अंबाह ब्रांच कैनाल में मशीन से सफाई शुरू हो चुकी है लेकिन लेकिन मिट्टी नहर में ही पड़ी है। देवगढ़, ल्हौरी का पुरा, पंचम पुरा, मंजीतपुरा, सुखपुरा गांवों के पास नहर में सफाई के बाद मिट्टी को वहीं पर छोड़ दिया है जिससे जगह जगह ढेर लगे हैं, उधर पानी छोडऩे की तारीख करीब आ रही है, पानी आने पर वह मिट्टी फिर से पानी में मिलकर नहर में जमा हो जाएगी। इस वजह से किसान चिङ्क्षतत हैं क्योंकि सफाई समय पर प्रोपर तरीके से नहीं होने से पानी आने पर नहरों के फूटने की आशंका रहती है।