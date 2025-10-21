टायर फैक्ट्री में आग लगने से बॉयलर में तेज धमाके साथ हुआ विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, दिल्ली रैफर



जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में पाइप लाइन से गैस लीक होने से आग लग गई और आग जैसे बॉयलर तक पहुंची तो तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। वहां काम कर रहे मजदूर दुर्गेश (18), गोपी (20), अनुपम (18) निवासी मुरादाबाद, यूपी गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में काम करने वाले किसी मजदूर ने ही यह वीडियो क्षेत्रीय विधायक के भाई को भेज गया। उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, तब घटना सामने आई। उधर कंपू पुलिस ने नूराबाद थाना पुलिस को सूचना की, तब पुलिस को जानकारी मिली। इस हादसे के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताई गई है। खबर है कि जो मजदूर झुलसे हैं, उनके पास सेफ्टी किट नहीं थीं। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते मजदूर जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं।