टायर फैक्ट्री में आग लगने से बॉयलर में तेज धमाके साथ हुआ विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, दिल्ली रैफर

जेएमडी ग्रीनटच फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस को नहीं दी सूचना, घायल मरीजोंं को ग्वालियर भर्ती कराने के बाद नूराबाद थाने में दी सूचना, एसडीएम बोले: करेंगे कार्रवाई

Oct 21, 2025

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 21, 2025

मुरैना. नूराबाद थाना क्षेत्र के जड़ेरुआ औद्योगिक क्षेत्र में जेएमडी ग्रीनटच टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में 16 अक्टूबर को आग लगने से बॉयलर फट गया। तेज धमाके धमाका हुआ। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले यूपी के तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री प्रबंधन ने स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचना दिए बिना मजदूरों को इलाज के लिए ग्वालियर ले गए। वहां से दिल्ली रैफर कर दिया है। जहां उनकी हालत खराब बताई गई है।


जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में पाइप लाइन से गैस लीक होने से आग लग गई और आग जैसे बॉयलर तक पहुंची तो तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। वहां काम कर रहे मजदूर दुर्गेश (18), गोपी (20), अनुपम (18) निवासी मुरादाबाद, यूपी गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में काम करने वाले किसी मजदूर ने ही यह वीडियो क्षेत्रीय विधायक के भाई को भेज गया। उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, तब घटना सामने आई। उधर कंपू पुलिस ने नूराबाद थाना पुलिस को सूचना की, तब पुलिस को जानकारी मिली। इस हादसे के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताई गई है। खबर है कि जो मजदूर झुलसे हैं, उनके पास सेफ्टी किट नहीं थीं। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते मजदूर जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं।

प्रशासन ने की कार्रवाई फिर कैसे हो गया हादसा

जड़ेरुआ, बानमोर में संचालित टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्रियों में कुछ माह पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्थानीय प्रशासन ने अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। उसके सुरक्षा मानकों पर फोकस करते हुए करीब चार फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की थी और अन्य को हिदायत दी थी लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का दुस्साहस है कि प्रशासन के निर्देश के बाद भी सुरक्षा मानकों पर फोकस नहीं किया। इसी का परिणाम हैं कि फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मजदूर झुलस गए।

जड़ेरुआ में जेएमडी ग्रीनटच फैक्ट्री में आग लगने से तीन मजदूर झुलस गए हैं। प्रबंधन सीधे इलाज के लिए मजदूरों को ग्वालियर ले गया, वहां से दिल्ली रैफर कर दिया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। हमको कंपू पुलिस से सूचना मिली है।

सौरभ पुरी, थाना प्रभारी, नूराबाद

हमको जानकारी मिली है कि जड़ेरुआ में फैक्ट्री में आग लगने से मजदूर झुलस गए हैं। प्रबंधन ने नूराबाद थाने को भी सूचना नहीं दी और सीधे इलाज के लिए मजदूरों को अस्पताल ले गए। कल ही फैक्ट्री पहुंचकर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

भूपेन्द्र सिंह, एसडीएम

21 Oct 2025 03:23 pm

