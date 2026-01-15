खरगोन से लाए थे हथियारों की खेप, पांच तस्करों को पकड़ा

मुरैना. खरगोन से हथियारों की खेप लेकर आए पांच तस्करों को थाना बानमोर पुलिस ने पकडकऱ रिमांड पर लिया है। आरोपी दस से बीस हजार रुपए में खरीदकर लाए और मुरैना- ग्वालियर में 50 से 60 हजार रुपए में प्रति नग बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 बोर 12 पिस्टल, 20 जिंदा राउंड और आठ मैग्जीन जब्त की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये हथियार कहां पर सप्लाई करने ले जा रहे थे और अभी तक कहां कहां सप्लाई किए जा चुके हैं।
जानकारी के अनुसार निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह यादव थाना प्रभारी बानमोर ने पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए भैरव मंदिर के पास वाली मोड़ सीतापुर जखौदा के पास से आरोपी भानू गौड़, मोनू गुर्जर, रामलखन कुशवाह को पकड़ा, उनकी तलाशी ली गई तो इनके पास दस पिस्टल 32 बोर, 11 जिंदा राउंड एवं आठ मैग्जीन मिलीं। जिनकी कीमत 3.18 लाख रुपए बताई गई है। उक्त आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों के व्यापार व तस्करी हेतु उक्त हथियार खरीदना बेचना स्वीकार किया गया।
पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की उन्होंने अपने अन्य 02 साथी विवेक उर्फ माफीया एवं राज पुत्र पूरन गोस्वामी के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिसके आधार पर उक्त दोनों आरोपियों को थाना बानमौर एवं सिविल लाइन मुरैना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमश: 01-01 अवैध 12 बोर की पिस्टल एवं 02-02 जिंदा राउण्ड कीमती करीबन 60 हजार के जब्त किए गए।
भानू पुत्र मुकेश गौड़ निवासी गायत्री मंदिर के पास पुराना जौरा के खिलाफ जुआ, मारपीट, आम्र्स एक्ट सहित तीन मामले दर्ज हैं। मोनू उर्फ मोहन उर्फ पप्पा पुत्र पदम सिंह गुर्जर निवासी पगारा रोड जौरा के खिलाफ हत्या के प्रयास एवं बलवा की धाराओं में मामला दर्ज है। रामलखन पुत्र स्व. हरिप्रसाद कुशवाह निवासी कुशवाह मार्केट डी डी नगर ग्वालियर के दो अपराध एवं विवेक उर्फ माफिया पुत्र सुरेश गुर्जर निवासी गंगाराम का पुरा बानमोर मुरैना के खिलाफ चोरी, मारपीट सहित चार मामले दर्ज हैं।
