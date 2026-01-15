खरगोन से लाए थे हथियारों की खेप, पांच तस्करों को पकड़ा

मुरैना. खरगोन से हथियारों की खेप लेकर आए पांच तस्करों को थाना बानमोर पुलिस ने पकडकऱ रिमांड पर लिया है। आरोपी दस से बीस हजार रुपए में खरीदकर लाए और मुरैना- ग्वालियर में 50 से 60 हजार रुपए में प्रति नग बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 बोर 12 पिस्टल, 20 जिंदा राउंड और आठ मैग्जीन जब्त की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये हथियार कहां पर सप्लाई करने ले जा रहे थे और अभी तक कहां कहां सप्लाई किए जा चुके हैं।