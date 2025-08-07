1.67 करोड़ से होना था जौरी तालाब का सौंदर्यीकरण, कार्य शुरू नहीं

नगर निगम ने अमृत योजना- 02 के तहत जौरी में डीएफओ कार्यालय के पास स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण का ठेका दिया था। उसकी विभागीय तौर पर औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 27 सितंबर 2023 को सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होना था और एक साल यानि कि 26 सितंबर 2024 को कार्य पूरा करना था लेकिन दो साल होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका है। निर्माण शाखा के अधिकारियों ने इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया इसलिए अभी तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन फिलहाल शुरू भी नहीं हो सका है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण से एक तो गंदगी समाप्त हो जाएगी और दूसरा क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा स्थान मिल सकेगा।