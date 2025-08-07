1.67 करोड़ से होना था जौरी तालाब का सौंदर्यीकरण, कार्य शुरू नहीं

मुरैना. शहर के वार्ड क्रमांक 10 जौरी में 1.67 करोड़ की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण होना था। लेकिन समय सीमा निकलने के दो साल बाद भी निर्माण पूरा करना तो दूर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है।
नगर निगम ने अमृत योजना- 02 के तहत जौरी में डीएफओ कार्यालय के पास स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण का ठेका दिया था। उसकी विभागीय तौर पर औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 27 सितंबर 2023 को सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होना था और एक साल यानि कि 26 सितंबर 2024 को कार्य पूरा करना था लेकिन दो साल होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका है। निर्माण शाखा के अधिकारियों ने इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया इसलिए अभी तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन फिलहाल शुरू भी नहीं हो सका है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण से एक तो गंदगी समाप्त हो जाएगी और दूसरा क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा स्थान मिल सकेगा।
नगर निगम ने जौरी तालाब का ठेका दिया है, उसके तहत पूरे तालाब का सौंदर्यीकरण होना था जिसमें तालाब का गहरीकरण, चारों तरफ पेबर ब्लॉक के फुटपाद, घाट निर्माण, पानी को शुद्ध करने की टैक्निक डवलप करना और तालाब के गंदे पानी को इंडस्ट्रियल एरिया के नाले में निकालना था लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।
नगर निगम ने तालाब के सौंदर्यीकरण से पूर्व उसमें भरे गंदे पानी को निकालने के लिए पाइप लाइन डाली थी लेकिन उससे और उल्टा हो गया। तालाब का पानी नाले में निकालना था लेकिन वहां तक पहुंचने से पूर्व ही इंडस्ट्रियल एरिया के नाले का गंदा और बस्ती का पानी वापस तालाब में आ रहा है। पाइप लाइन डालने से रास्ता भी बंद हो गया है।
तालाब का सौंदर्यीकरण तो नहीं हो सका लेकिन जौरी गांव के अलावा मुंशी के बाग सहित आसपास की बस्ती के करीब दो हजार लोगों का रास्ता ही बंद हो गया है। क्योंकि पानी निकालने जो पाइप डाले थे, उस दौरान पूरी सडक़ उखड़ गई थी, उस रास्ता पर पानी भर गया है जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हैं। पैदल तो लोग इधर उधर से किसी तरह निकल जाते हैं लेकिन वाहन नहीं निकल पा रहे हैं।
1.67 करोड़ की लागत से होना हैं तालाब का सौंदर्यीकरण।
10 और 5 नंबर वार्ड जौरी व विस्मिल नगर की सीमा को टच करता है तालाब।
20 हजार से अधिक लोग होंगे लाभान्वित।
27 सितंबर 2023 को शुरू होना था तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य।
26 सितंबर 2024 तक पूरा होना था सौंदर्यीकरण का कार्य।
02 साल अर्थात कार्य पूरा करने की सयम सीमा निकली फिर शुरू नहीं हो सका कार्य।
यह बात सही है कि अभी तक तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन कार्य क्यों नहीं हो सका, जिम्मेदारों को तलब करेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा, कार्य शुरू करवाया जाएगा।