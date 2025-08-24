Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में चार दिवसीय प्रतियोगिता की ओपनिंग चंबल रेंज के अतिरिक्त महानिरीक्षक सुनील कुमार जैन ने बॉल फेंककर की

मुरैना

Ashok Sharma

Aug 24, 2025

मुरैना. मुख्यालय के टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में 24 अगस्त रविवार से आयोजित चार दिवसीय बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता का शभारंभ सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ डीआईजी चंबल रेंज सुनील कुमार जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं मैदान पर गोलकीपर को गेंद फेंककर किया।

कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जर्वर राजकुमार सेंगर, स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, प्राचार्य शिखा श्रीवास्तव एवं स्पोट्र्स टीचर राजेंद्र सिंह राजावत के अलावा स्कूल का स्टाफ एवं तीन राज्यों से आईं छात्रों की टीम उपस्थित थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी चंबल रेंज ने विद्यालय द्वारा आयोजित वेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे मुरैना जिले के लिए गौरव की बात बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों के अंदर खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है और इसमें अब मां-बाप भी काफी सहयोग कर रहे हैं। विद्यालय द्वारा बच्चों के अंदर खेल के प्रति जो अलख जगाया जा रहा है, उससे बच्चों का भविष्य तय होगा और वह अपनी मंजिल प्राप्त कर सकेंगे। डीआईजी जैन ने विद्यालय द्वारा आयोजित कराई जा रही इस भव्य प्रतियोगिता के लिए उन्हें बधाई दी।

तीन प्रांत के 700 खिलाडिय़ों की है सहभागिता


गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के सभी बेस्ट स्कूलों से 700 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और लगभग आधा सैकड़ा से अधिक टीम बनाई गई है जो मैच खेल रही हैं। विद्यालय प्रांगण में सभी छात्र-छात्राओं उनके साथ आए टीचर एवं कोच के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा ठहरने, खाने पीने एवं मेडिकल आदि की उचित व्यवस्था की गई है।
हैंडबॉल प्रतियोगिता में मैट्रिक्स स्कूल एवं मानसरोवर स्कूल रहे विजयी
रविवार को टी एस एस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अपने तीन मैदान में आयोजित की जा रही बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन पहला मैच एआईएस स्कूल जयपुर एवं मैट्रिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें मैट्रिक्स स्कूल के खिलाडिय़ों ने 16 और एआईएस स्कूल के खिलाडिय़ों ने 10 गोल किए और इस प्रकार मैट्रिक्स विजयी रहा। दूसरा एलबूड़ इंटरनेशनल स्कूल जयपुर एवं मानसरोवर द स्कूल बैतूल के बीच खेला गया, जिसमें मानसरोवर ने 7 एवं एलबूड़ स्कूल के छात्रों ने दो गोल किए, इस प्रकार मानसरोवर ने जीत हासिल की। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 में सभी टीमों को विभाजित किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 10:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.