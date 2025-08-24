मुरैना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ



गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के सभी बेस्ट स्कूलों से 700 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और लगभग आधा सैकड़ा से अधिक टीम बनाई गई है जो मैच खेल रही हैं। विद्यालय प्रांगण में सभी छात्र-छात्राओं उनके साथ आए टीचर एवं कोच के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा ठहरने, खाने पीने एवं मेडिकल आदि की उचित व्यवस्था की गई है।

हैंडबॉल प्रतियोगिता में मैट्रिक्स स्कूल एवं मानसरोवर स्कूल रहे विजयी

रविवार को टी एस एस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अपने तीन मैदान में आयोजित की जा रही बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन पहला मैच एआईएस स्कूल जयपुर एवं मैट्रिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें मैट्रिक्स स्कूल के खिलाडिय़ों ने 16 और एआईएस स्कूल के खिलाडिय़ों ने 10 गोल किए और इस प्रकार मैट्रिक्स विजयी रहा। दूसरा एलबूड़ इंटरनेशनल स्कूल जयपुर एवं मानसरोवर द स्कूल बैतूल के बीच खेला गया, जिसमें मानसरोवर ने 7 एवं एलबूड़ स्कूल के छात्रों ने दो गोल किए, इस प्रकार मानसरोवर ने जीत हासिल की। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 में सभी टीमों को विभाजित किया गया है।