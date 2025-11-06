खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए



ज्ञापन में मांग की है कि वर्तमान में सभी किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए, कालाबाजारी पर अंकुश लगाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, खेती किसानी को बर्बाद करने वाले, आम सडक़ों व सब्जी मंडियों में परेशान करने वाले आवारा मवेशियों का गौशाला में प्रबंध किया जाए, बेमौसम अति वर्षा के कारण खेतों में खड़ी किसानों की फसलों में हुई हानि का मुआवजा दिया जाए, कृषि भूमि अभिलेख में त्रुटि और विसंगतियों को सुधारा जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संचित किसानों को को लाभ दिलाया जाए, अमानत खाद बीज कीटनाशक दवाइयां पर रोक लगाई जाए, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए लोन लिया, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए आदि शामिल हैं। माकपा नेता श्रीकृष्णा यादव की अगुवाई में नेता व किसान नेहरू पार्क मुरैना से प्रदर्शन कर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मुरैना पहुंचे, जहां ज्ञापन दिया गया।