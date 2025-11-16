शहर में अभियान, इधर न्यू हाउसिंग बोर्ड के पार्क से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा प्रशासन

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों का कहना हैं कि वेटर लोकेशन का मकान मालिकों से शुल्क लिया जा रहा है, उसके बाद भी सीवर टैंक व पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं। रहवासी शिकायत करते हैं तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। रात होते ही शराब कबाड़ी एकत्रित होते हैं जिससे मौहल्ले की शांति भंग हो रही है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए रहवासी कई बार निगम व कलेक्टर के यहां जनसुनवाई में शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।