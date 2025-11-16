Patrika LogoSwitch to English

शहर में अभियान, इधर न्यू हाउसिंग बोर्ड के पार्क से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा प्रशासन

कॉलोनी के लोगों ने निगम आयुक्त सहित कलेक्टर से भी की शिकायत, मामला टी एल में पहुंचा फिर भी नहीं हटा अतिक्रमण, अधिकारी बोले, जल्द करेंगे कार्यवाही

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 16, 2025

मुरैना. इन दिनों जिले भर में कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उधर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना के वार्ड क्रमांक 45 में पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। रहवासी लगातार नगर निगम आयुक्त व कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों का कहना हैं कि वेटर लोकेशन का मकान मालिकों से शुल्क लिया जा रहा है, उसके बाद भी सीवर टैंक व पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं। रहवासी शिकायत करते हैं तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। रात होते ही शराब कबाड़ी एकत्रित होते हैं जिससे मौहल्ले की शांति भंग हो रही है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए रहवासी कई बार निगम व कलेक्टर के यहां जनसुनवाई में शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

कॉलोनी में आठ पार्क, सभी पर अतिक्रमण

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 45 व 46 के तहत करीब आठ जगह पार्क की जमीन छोड़ी गई लेकिन अधिकांश पार्कों की जमीन पर अतिक्रमण है। कहीं पशु बंधे हैं तो कहीं रहवासियों के वाहन खड़े हैं। निगम ने भी इन पार्कों के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते गंदगी भी फैल रही है।

ये बोले रहवासी

रहवासियों से वेटर लोकेशन का पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद भी सीवर टैंक व पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिया है। इनकी शिकायत करते हैं तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं।

गजेन्द्र मावई, रहवासी

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 45 में पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। रहवासी पूर्व में निगम आयुक्त, कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

आनंद परिहार, रहवासी

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का अतिक्रमण को चिन्हिंत कर लिया है, नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

एल एस डोडिया, अपर आयुक्त, नगर निगम

Published on:

16 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / शहर में अभियान, इधर न्यू हाउसिंग बोर्ड के पार्क से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा प्रशासन

