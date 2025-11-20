Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

घडिय़ालों को सर्दी से बचाने लगाए केनवास पर्दा और हीटर

इधर चंबल नदी में धूप सेंकने नदी किनारे व पानी के बीच टापुओं पर आने लगे जलीय जीव, इनक्लोजर, पूल व वातावरण हर तीन घंटे में लिया जा रहा तापमान

2 min read
मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 20, 2025

मुरैना. बढ़ती सर्दी के चलते चंबल नदी में पल रहे जलीय जीव इन दिनों धूप सेकने नदी किनारे या फिर नदी के बीच स्थित टापू पर नजर आने लगे हैं। वहीं देवरी घडिय़ाल केन्द्र पर पल रहे घडिय़ाल व उनके बच्चों को सर्दी से बचाने के प्रबंध किए गए हैं।

सर्दी शुरू होते ही देवरी घडिय़ाल केन्द्र में बने इनक्लोजर, उसके अंदर पूल में भरे पानी एवं बाहरी वातावरण का तापमान हर तीन घंटे में चेक किया जाता है, उसके एकार्डिंग घडिय़ालों को तापमान दिया जाता है। फिलहाल इनक्लोजर के अंदर से केनवास के पर्दा डाल दिए हैं जिससे ठंडी हवा से घडिय़ालों को बचाव किया जा रहा है। सर्दी और बढऩे पर ब्लोअर हीटर लगाने की तैयारी है।

केन्द्र पर पल रहे हैं 294 घडिय़ाल

देवरी केन्द्र पर इनक्लोजसर के अंदर बने पूल्स में अलग अलग उम्र के 294 घडिय़ाल पल रहे हैं। केन्द्र पर जिन पूल के अंदर भरे पानी में घडिय़ाल पल रहे हैं, उसमें एसडी कार्ड पड़ा है जो हर घंटे तापमान रिकॉर्ड करता है। उसको रजिस्टर में एंट्री किया जाता है।

ये बोले जिम्मेदार

देवरी घडिय़ाल केन्द्र पर घडिय़ालों को सर्दी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल केनवास पर्दे लगा दिए हैं, ब्लोटर हीटर भी लगाए जा रहे हैं। हर तीन घंटे में तापमान चेक किया जा रहा है, उसके एकार्डिंग घडिय़ालों को तापमान दे रहे हैं।

एस एस चौहान, अधीक्षक, देवरी घडिय़ाल केन्द्र

सर्दी में 3 महीने रद्द रहेगी ग्वालियर-कैलारस मेमू ट्रेन

अंचल में सर्दी का मौसम शुरू होते ही रेलवे ने भी ट्रेनों का शेड्यूल बदलना शुरू कर दिया है। मेमू ट्रेन संख्या 64639 ग्वालियर-कैलारस और 64640 कैलारस-ग्वालियर मेमू ट्रेन एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 64635-36, 64636 व 64638 का टाइम टेबल में भी एक दिसंबर से बदलाव किया जाएगा।

जानिए; 7 दिन में कितना रहा दिन-रात का पारा

दिन अधिकतम न्यूनतम


रविवार 25.0 16.0
शनिवार 25.5 17.0
शुक्रवार 25.0 18.0
गुरुवार 26.5 20.5
बुधवार 27.0 21.0
मंगलवार 27.5 22.0
सोमवार 26.5 21.5
मंगलवार 26 21
बुधवार 25.5 20.5

Published on:

20 Nov 2025 10:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / घडिय़ालों को सर्दी से बचाने लगाए केनवास पर्दा और हीटर

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

