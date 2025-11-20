घडिय़ालों को सर्दी से बचाने लगाए केनवास पर्दा और हीटर

सर्दी शुरू होते ही देवरी घडिय़ाल केन्द्र में बने इनक्लोजर, उसके अंदर पूल में भरे पानी एवं बाहरी वातावरण का तापमान हर तीन घंटे में चेक किया जाता है, उसके एकार्डिंग घडिय़ालों को तापमान दिया जाता है। फिलहाल इनक्लोजर के अंदर से केनवास के पर्दा डाल दिए हैं जिससे ठंडी हवा से घडिय़ालों को बचाव किया जा रहा है। सर्दी और बढऩे पर ब्लोअर हीटर लगाने की तैयारी है।