आज फिर नहीं मिला डीएपी खाद, लौटे किसान

मुरैना. प्रशासन लगातार खाद पर्याप्त होने के दाबा कर रहा है लेकिन सरकारी खरीद केन्द्रों पर आए दिन मारामारी की स्थिति निर्मित हो रही है। सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में डीएमओ के खरीद केन्द्र पर डीएपी खाद न होने पर 200 सैकड़ा किसान लौट गए।
उधर सबलगढ़ में किसानों का आक्रोश न बढ़े इसलिए एसडीएम मेघा तिवारी ने सुबह से खरीद केन्द्र पर मोर्चा सम्हाला और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए जिससे हंगामा नहीं हो सका। क्योंकि यहां एक दिन पूर्व किसानों ने चक्काजाम लगाने का प्रयास किया था। जिला मुख्यालय पर वितरण केन्द्र बढ़ाने की भी लंबे समय से मांग चली आ रही है लेकिन केन्द्र नहीं बढ़ाए गए। सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में 200 से अधिक महिला व पुरुष किसाल लाइन में लगे थे। डीएपी न होने पर कुछ किसान यूरिया और कुछ डीएपी आने पर ही लेने की कहकर अपने घर चले गए। किसानों को सरसों के लिए डीएपी की मांग हैं और मंडी का केन्द्र ऐसा हैं जहां एमी एग्रो व जीवाजी गंज में सरकारी केन्द्र की अपेक्षा किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यहां डीएपी नहीं था।
अंबाह में किसानों को पांच दिन पूर्व टोकन दिए गए। आक्रोशित किसानों ने शनिवार को चक्काजाम भी किया लेकिन फिर भी उनको आज तक खाद नहीं मिला है। किसानों का कहना हैं कि सरसों की बोनी होनी हैं और खाद नहीं मिल रहा है, इससे तो बोनी लेट हो जाएगी।
25 बीघा खेत सरसों के लिए तैयार करके डाल दिया है। डीएपी लेने आए थे लेकिन आज यहां है ही नहीं, इसलिए वापस जा रहे हैं, फिर आएंगे। डीएपी के अभाव में बोनी नहीं हो पा रही है।
पिछले पांच दिन से खाद के लिए आ रहे हैं, सरसों के लिए डीएपी चाहिए। दो बार पूर्व में लाइन में लगे लेकिन जब तक काउंटर पहुंचे, नंबर आया तब तक डीएपी खत्म हो गया। आज आए तो फिर डीएपी नहीं हैं।
कृषि मंडी वितरण केन्द्र पर डीएपी नहीं था। जितना स्टॉक था, उसमें से एम पी एग्रो व जीवाजी गंज में डीएपी बांटा गया। अब मंगलवार की रात को डीएपी का स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद किसानों को फिर से खाद वितरण किया जाएगा।
