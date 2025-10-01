आज फिर नहीं मिला डीएपी खाद, लौटे किसान



उधर सबलगढ़ में किसानों का आक्रोश न बढ़े इसलिए एसडीएम मेघा तिवारी ने सुबह से खरीद केन्द्र पर मोर्चा सम्हाला और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए जिससे हंगामा नहीं हो सका। क्योंकि यहां एक दिन पूर्व किसानों ने चक्काजाम लगाने का प्रयास किया था। जिला मुख्यालय पर वितरण केन्द्र बढ़ाने की भी लंबे समय से मांग चली आ रही है लेकिन केन्द्र नहीं बढ़ाए गए। सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में 200 से अधिक महिला व पुरुष किसाल लाइन में लगे थे। डीएपी न होने पर कुछ किसान यूरिया और कुछ डीएपी आने पर ही लेने की कहकर अपने घर चले गए। किसानों को सरसों के लिए डीएपी की मांग हैं और मंडी का केन्द्र ऐसा हैं जहां एमी एग्रो व जीवाजी गंज में सरकारी केन्द्र की अपेक्षा किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यहां डीएपी नहीं था।