नेत्रहीन माता- पिता के श्राप से दशरथ को त्यागने पड़े प्राण



रामलीला में श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता-पिता को लेकर तीर्थ यात्रा कर रहा था अयोध्या में सरयू नदी के किनारे उनके पिताजी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार से पानी मंगवाया, श्रवण कुमार सरयू नदी पर पानी भर रहा था वहां पर दशरथ जी शिकार खेल रहे थे मटका भरने की आवाज से दशरथ जी ने आवाज भेदी बांण चला दिया जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तब दशरथ जी स्वयं श्रवण कुमार के माता-पिता जी के पास पानी लेकर पहुंचे, लेकिन नेत्रहीन माता-पिता ने पहचान लिया कि यह मेरा लडक़ा नहीं है तब उन्होंने उनका परिचय पूछा तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं भूल बस मेरे से बाण से आपके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई तब नेत्रहीन माता- पिता ने विलखते हुए दशरथ जी को श्राप दिया कि हम दोनों आज अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं तुम्हें भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे इस श्राप की बदौलत भगवान राम के बन जाने के बाद हे राम हे राम हे राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए।