नई व्यवस्था के चलते दिन भर लगता है नेशनल हाईवे पर जाम

यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में हुई बैठक मे ये तय किया कि ग्वालियर, जौरा सहित अन्य जगहों को जाने वाली बसों में स्टाफ स्टैंड के अंदर ही सवारियां भरेगा। स्टैंड से गेट बंद करके बसों को बाहर निकालना हैं अर्थात सडक़ पर बस खड़ी करके सवारियां नहीं भरोगे। खासकर ग्वालियर रोड पर ट्रैफिक थाना और जौरा रोड पर मां-बेटी चौराहा निकलने के बाद बस को रोकना हैं लेकिन स्टाफ ने निर्देशों को नहीं माना तो बैरियर चौराहे के आसपास ट्रैफिक की स्थिति न बिगड़े तो ग्वालियर जाने वाली बसों का फ्लाईओवर से होकर रूट कर दिया। इसमें बस स्टैंड से भरकर पहले धौलपुर रोड पर जाएंगी फिर इंडस्ट्रियल एरिया के सामने पीछे को मुडकऱ फ्लाईओवर से होकर ग्वालियर की तरफ जाती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के सामने बस जब मुड़ती हैं तो ग्वालियर से आगरा और आगरा से ग्वालियर की तरफ जाने वाले वाहनों को रुकना पड़ता है। यहां ट्रैफिक का लोढ इतना हैं कि जरा से वाहन रुके जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं।