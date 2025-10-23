साढ़े तीन दिन के लिए मेहमान बनकर दाऊजी मंदिर में बिराजे द्वारिकाधीश



मंदिर के पुजारी कमलाकांत स्वामी का कहना हैं कि मंदिर में 700 वर्ष से अधिक पुरानी भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमां हैं। उस समय भगवान मुरैना गांव में गाय चराने आते थे। स्वामी परिवार के मुखिया गोपराम स्वामी जिन्हें दाऊजी के नाम से पुकारते थे, भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। कालांतर में भगवान श्रीकृष्ण जब मुरैनागांव से विदा हो रहे थे तब गोपराम स्वामी ने उनको रुकने के लिए विनय की तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि मैं हर साल दीपावली की पड़वा से साढ़े तीन दिन के मुरैना गांव आऊंगा और तालाब में नाग के रूप में दर्शन दूंगा। उन्होंने कहा था कि मुरैना गांव में प्रतिमां मेरी जरूर रहेगी लेकिन मंदिर आपके नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए आज भी दाऊजी मंदिर के नाम से जाना जाता है परंतु उसमें प्रतिमां भगवान श्रीकृष्ण की विराजमान है। दीपावली की पड़वा से भगवान साढ़े तीन दिन के लिए मुरैना गांव दाऊजी मंदिर आते हैं। उसी उपलक्ष्य में हर साल पड़वा से लेकर चतुर्थी के दोपहर तक भगवान की बाल लीलाएं मुरैना गांव में होती हैं।