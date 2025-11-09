Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

सदर बाजार में ठेलों के बिजली कनेक्शन काटे, फिर भी नहीं पहुंचे हॉकर्स जोन

नगर निगम की चेतावनी बेअसर, नहीं हटा शहर से अस्थाई अतिक्रमण, चार दिन से दे रहे हिदायत फिर भी नहीं सुनवाई, निगम की सुस्ती के चलते अभियान की निकली हवा

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 09, 2025

मुरैना. शहर में अतिक्र्रमण को लेकर नगर निगम चलाई गई मुहिम बेअसर साबित हो रही है। निगम अमले ने दुकानों के आगे रखे सामान को हटवाया, लाल निशान लगवाए और सदर बाजार में सडक़ पर खड़े होने वाले हाथ ठेलों के बिजली कनेक्शन कटवाए, उसके बाद भी न तो ठेले हटे हैं और न लाल निशान को कोई दुकानदार मान रहा है।


नगर निगम के मदालखत दस्ता प्रभारी के के शर्मा के नेतृत्व में 3 से 5 अक्टूबर तक लगातार शहर के मारकंडेश्वर बाजार, छोटी बजरिया, सदर बाजार, लोहिया बाजार, स्टेशन रोड पर दुकानों के आगे से अस्थायी अतिक्रमण हटवाया। यहां तक दुकानों के आगे रखे तखत व अन्य सामान को जब्त भी किया, कहीं समझाइश देकर छोड़ा भी गया। यहां तक सदर बाजार में सडक़ पर डिवाइडर के दोनों ओर खड़े होने वाले चार पहिया ठेलों के बिजली विभाग के अधिकारी बुलाकर कनेक्शन कटवा दिया लेकिन उसके बाद भी वहां से ठेले नहीं हटे हैं और दुकानों के आगे फिर से अस्थायी अतिक्रमण हो चुका है।

हॉकर्स जोन में नहीं पहुंचे ठेले

निगम ने ज्ञानेश्वरी माता मंदिर के पास चाट, रुई की मंडी में चूड़ी व श्रंगार, गणेश पुरा की पुलिया पर फल वालों के लिए हॉकर्स जोन बनाया था, उसको लेकर तीन दिन तक लगातार बाजार में एनाउंसमेंट भी कराया गया और ठेले वालों को मौखिक रूप से हिदायत भी दी गई लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है।

लोहिया बाजार के हालात ज्यादा खराब

शहर में यूं तो हर बाजार में फिर से अस्थायी अतिक्र्रमण हो चुका है लेकिन सबसे ज्यादा हालात लोहिया बाजार के खराब हैं। यहां दुकानों के निगम की टीम ने लाल निशान लगा दिए थे कि इससे आगे कोई सामान नहीं रखेगा फिर भी पूरी सडक़ पर दुकानों के आगे बक्सा, टीन के पल्लड, ड्रम रखकर सडक़ को घेर लिया है। यहां पर कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि पैदल के लिए भी मशक्कत करन पड़ती है।

बाजार में शनिवार से फिर सख्ती की जाएगी और जिन दुकानदारों ने दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण किया है, उनको सामान जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ठेलों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है।

के के शर्मा, मदालखत दस्ता प्रभारी, नगर निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / सदर बाजार में ठेलों के बिजली कनेक्शन काटे, फिर भी नहीं पहुंचे हॉकर्स जोन

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट को लेकर निगम की बैठक में हंगामा, बरसे कांग्रेसी पार्षद

मुरैना

गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाई गुरु नानक जयंती, लोगों ने की सेवा

मुरैना

खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए

मुरैना

वन विभाग की जमीन आड़े आने पर लटका मुरैना- श्योपुर के 42 गांवों की सडक़ का निर्माण कार्य

मुरैना

खाद के लिए फिर मारामारी, सुबह से महिला व पुरुष किसानों की लगी लंबी लाइन

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.