सदर बाजार में ठेलों के बिजली कनेक्शन काटे, फिर भी नहीं पहुंचे हॉकर्स जोन



नगर निगम के मदालखत दस्ता प्रभारी के के शर्मा के नेतृत्व में 3 से 5 अक्टूबर तक लगातार शहर के मारकंडेश्वर बाजार, छोटी बजरिया, सदर बाजार, लोहिया बाजार, स्टेशन रोड पर दुकानों के आगे से अस्थायी अतिक्रमण हटवाया। यहां तक दुकानों के आगे रखे तखत व अन्य सामान को जब्त भी किया, कहीं समझाइश देकर छोड़ा भी गया। यहां तक सदर बाजार में सडक़ पर डिवाइडर के दोनों ओर खड़े होने वाले चार पहिया ठेलों के बिजली विभाग के अधिकारी बुलाकर कनेक्शन कटवा दिया लेकिन उसके बाद भी वहां से ठेले नहीं हटे हैं और दुकानों के आगे फिर से अस्थायी अतिक्रमण हो चुका है।