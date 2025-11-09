सदर बाजार में ठेलों के बिजली कनेक्शन काटे, फिर भी नहीं पहुंचे हॉकर्स जोन

मुरैना. शहर में अतिक्र्रमण को लेकर नगर निगम चलाई गई मुहिम बेअसर साबित हो रही है। निगम अमले ने दुकानों के आगे रखे सामान को हटवाया, लाल निशान लगवाए और सदर बाजार में सडक़ पर खड़े होने वाले हाथ ठेलों के बिजली कनेक्शन कटवाए, उसके बाद भी न तो ठेले हटे हैं और न लाल निशान को कोई दुकानदार मान रहा है।
नगर निगम के मदालखत दस्ता प्रभारी के के शर्मा के नेतृत्व में 3 से 5 अक्टूबर तक लगातार शहर के मारकंडेश्वर बाजार, छोटी बजरिया, सदर बाजार, लोहिया बाजार, स्टेशन रोड पर दुकानों के आगे से अस्थायी अतिक्रमण हटवाया। यहां तक दुकानों के आगे रखे तखत व अन्य सामान को जब्त भी किया, कहीं समझाइश देकर छोड़ा भी गया। यहां तक सदर बाजार में सडक़ पर डिवाइडर के दोनों ओर खड़े होने वाले चार पहिया ठेलों के बिजली विभाग के अधिकारी बुलाकर कनेक्शन कटवा दिया लेकिन उसके बाद भी वहां से ठेले नहीं हटे हैं और दुकानों के आगे फिर से अस्थायी अतिक्रमण हो चुका है।
निगम ने ज्ञानेश्वरी माता मंदिर के पास चाट, रुई की मंडी में चूड़ी व श्रंगार, गणेश पुरा की पुलिया पर फल वालों के लिए हॉकर्स जोन बनाया था, उसको लेकर तीन दिन तक लगातार बाजार में एनाउंसमेंट भी कराया गया और ठेले वालों को मौखिक रूप से हिदायत भी दी गई लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है।
शहर में यूं तो हर बाजार में फिर से अस्थायी अतिक्र्रमण हो चुका है लेकिन सबसे ज्यादा हालात लोहिया बाजार के खराब हैं। यहां दुकानों के निगम की टीम ने लाल निशान लगा दिए थे कि इससे आगे कोई सामान नहीं रखेगा फिर भी पूरी सडक़ पर दुकानों के आगे बक्सा, टीन के पल्लड, ड्रम रखकर सडक़ को घेर लिया है। यहां पर कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि पैदल के लिए भी मशक्कत करन पड़ती है।
बाजार में शनिवार से फिर सख्ती की जाएगी और जिन दुकानदारों ने दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण किया है, उनको सामान जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ठेलों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है।
