आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध दर्ज हो एफआईआर



प्रदेशाध्यक्ष डंडोतिया ने कहा है कि संतोष वर्मा ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बहन-बेटियों का अपमान किया है साथ ही ब्राह्मण समाज की भावनाओं से खिलवाड़ की है तथा सामाजिक सौहाद्र बिगाडऩे की हरकत की है ब्राम्हण सहित सवर्ण समाज में आईएएस संतोष वर्मा के इस निंदनीय बयान से आक्रोश व्याप्त है इस तरह के बयान से जातीय संघर्ष होने की प्रवल संभावनाए जन्म लेती है। मुख्यमंत्री मांग की है कि संतोष वर्मा के विरुद्ध बैधानिक कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेशाध्यक्ष डंडोतिया के अलावा कलुआ सिकरवार, राघवेन्द्र तोमर, मनीष उपाध्याय, अवधेश पाराशर, मनोज शर्मा, मनमोहन शर्मा, संजय उपाध्याय, सुभाष सिकरवार, दिलीप डंडोतिया, अजीत सिकरवार, संतोष दुबे, अशोक सिकरवार, गिर्राज पाठक, अखलेश पाराशर, विजय डंडोतिया, दीपेन्द्र सिंह आदि शामिल रहे।