आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध दर्ज हो एफआईआर

मुरैना. अजाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वमा आईएएस द्वारा हाल ही में ब्राम्हण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई िटप्पणी के विरोध में सवर्ण समाज सडक़ पर उतर पड़ा है। बुधवार को राष्ट्रीय ब्राम्हण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश डंडोतिया निंबी के आव्हान पर सवर्ण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और उसके बाद सिटी कोतवाली थाने में धरना देकर नारेबाजी की। थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर दस दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
प्रदेशाध्यक्ष डंडोतिया ने कहा है कि संतोष वर्मा ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बहन-बेटियों का अपमान किया है साथ ही ब्राह्मण समाज की भावनाओं से खिलवाड़ की है तथा सामाजिक सौहाद्र बिगाडऩे की हरकत की है ब्राम्हण सहित सवर्ण समाज में आईएएस संतोष वर्मा के इस निंदनीय बयान से आक्रोश व्याप्त है इस तरह के बयान से जातीय संघर्ष होने की प्रवल संभावनाए जन्म लेती है। मुख्यमंत्री मांग की है कि संतोष वर्मा के विरुद्ध बैधानिक कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेशाध्यक्ष डंडोतिया के अलावा कलुआ सिकरवार, राघवेन्द्र तोमर, मनीष उपाध्याय, अवधेश पाराशर, मनोज शर्मा, मनमोहन शर्मा, संजय उपाध्याय, सुभाष सिकरवार, दिलीप डंडोतिया, अजीत सिकरवार, संतोष दुबे, अशोक सिकरवार, गिर्राज पाठक, अखलेश पाराशर, विजय डंडोतिया, दीपेन्द्र सिंह आदि शामिल रहे।
राष्ट्रीय ब्राम्हण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश डंडोतिया ने कहा है कि दस दिन में संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सवर्ण समाज बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि घृणित मानसिकता वाले अधिकारी को सरकार द्वारा निलंबित कर देना चाहिए।
