सुबह कोहरा, दिन में निकली धूप, चली शीत लहर

मुरैना. शनिवार की सुबह कोहरा रहा और दिन में धूप निकलने से पारा आधा डिग्री बढऩे से लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन शीत लहर चलने से ठंड का असर कम नहीं हुआ। लगातार कोहरा व शीत लहर चलने से सरसों- मटर की फसल में कीड़ा लगने का डर किसानों को सता रहा है।
मौसम में उतार- चढ़ाव के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को दिन का तापमान 16 और रात को 5 डिग्री सेल्सियस था जो बढकऱ शनिवार को दिन का 16.5 और रात का तापमान बढकऱ 7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन मौसम में गलन के चलते लोग सुबह- शाम ठंड से परेशान दिखे। किसान इस बात को लेकर चितिंत हैं कि अगर कोहरा और शीत लहर कम नहीं हुई तो सरसों-मटर की फसल में बड़ा नुकसान हो सकता है।
पिछले कुछ दिन से ठंड बढऩे से कलेक्टर ने जिले में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी थी। लेकिन वन विभाग ने सीजन के सबसे कोल्ड डे शुक्रवार को बच्चों को खुले में घुमाने ले जाया गया, जिससे उनके जीवन पर आन बनी। खास बात यह है कि जिले के मुखिया के आदेश को भी अधीनस्थों ने तबज्जो नहीं दी। इन दिनों वन विभाग का अनुभूति कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत शासकीय कन्या छात्रावास रीझोनी रोड कैलारस, शासकीय स्कूल परसौटा के 126 बच्चों को टिकटौली बीट के अंतर्गत घुमाने ले जाया गया। कार्यक्रम का नाम हम हैं धरती के दूत थीम पर किया गया। वनपरिक्षेत्राधिकारी हिना खान, प्रेरक धर्मेन्द्र शाक्य, दिनेश कुमार, आशू शर्मा वनरक्षक सहित अन्य स्टाफ के द्वारा औषधियों पौधों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजयी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।
स्कूली की छुट्टी है, यह बात सही है लेकिन अनुभूति कार्यक्रम पहले से तय था। हम बच्चों के साथ उनके शिक्षकों को भी ले गए थे।
