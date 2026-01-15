15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

सुबह कोहरा, दिन में निकली धूप, चली शीत लहर

दिन का तापमान बढऩे से लोगों को मिला सुकून, सरसों-मटर फसल में कीड़ा लगने का डर, इधर ठंड में विभाग ले गया बच्चों को घुमाने

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 15, 2026

मुरैना. शनिवार की सुबह कोहरा रहा और दिन में धूप निकलने से पारा आधा डिग्री बढऩे से लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन शीत लहर चलने से ठंड का असर कम नहीं हुआ। लगातार कोहरा व शीत लहर चलने से सरसों- मटर की फसल में कीड़ा लगने का डर किसानों को सता रहा है।


मौसम में उतार- चढ़ाव के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को दिन का तापमान 16 और रात को 5 डिग्री सेल्सियस था जो बढकऱ शनिवार को दिन का 16.5 और रात का तापमान बढकऱ 7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन मौसम में गलन के चलते लोग सुबह- शाम ठंड से परेशान दिखे। किसान इस बात को लेकर चितिंत हैं कि अगर कोहरा और शीत लहर कम नहीं हुई तो सरसों-मटर की फसल में बड़ा नुकसान हो सकता है।

इधर वन विभाग ने किया बच्चों के जीवन से खिलवाड़

पिछले कुछ दिन से ठंड बढऩे से कलेक्टर ने जिले में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी थी। लेकिन वन विभाग ने सीजन के सबसे कोल्ड डे शुक्रवार को बच्चों को खुले में घुमाने ले जाया गया, जिससे उनके जीवन पर आन बनी। खास बात यह है कि जिले के मुखिया के आदेश को भी अधीनस्थों ने तबज्जो नहीं दी। इन दिनों वन विभाग का अनुभूति कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत शासकीय कन्या छात्रावास रीझोनी रोड कैलारस, शासकीय स्कूल परसौटा के 126 बच्चों को टिकटौली बीट के अंतर्गत घुमाने ले जाया गया। कार्यक्रम का नाम हम हैं धरती के दूत थीम पर किया गया। वनपरिक्षेत्राधिकारी हिना खान, प्रेरक धर्मेन्द्र शाक्य, दिनेश कुमार, आशू शर्मा वनरक्षक सहित अन्य स्टाफ के द्वारा औषधियों पौधों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजयी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

स्कूली की छुट्टी है, यह बात सही है लेकिन अनुभूति कार्यक्रम पहले से तय था। हम बच्चों के साथ उनके शिक्षकों को भी ले गए थे।

हिना खान, वनपरिक्षेत्राधिकारी, पहाडगढ़़ रेंज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / सुबह कोहरा, दिन में निकली धूप, चली शीत लहर

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खरगोन से लाए थे हथियारों की खेप, पांच तस्करों को पकड़ा

मुरैना

crime

क्राइम

अवसाद में न जाएं छात्र, अब होगी कॉलेजों में नियमित काउंसलिंग

मुरैना

बस को ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर-क्लीनर सहित आधा दर्जन छात्र घायल

मुरैना

रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ग्रामीणों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, 23 घायल

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.