शहर में चार घंटे चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम, एक दर्जन अतिक्रमण हटाए



एसडीएम भूपेन्द्र सिंह, तहसीलदार सीताराम वर्मा, नगर निगम और पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। मंगलवार को दोपहर 11:30 बजे से 2:30 बजे जेसीबी चली। इस दौरान एक दर्जन अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। यहां रहवासियों ने टीनशेड, कमरा, बाउंड्री करके भूसा भरा जा रहा था और भैंस बांधी जा रही थीं। स्कूल परिसर में गोबर के ढेर लगा दिए थे, जिससे स्कूल का रास्ता भी प्रभावित हो रहा था। स्थिति यह थी कि स्कूल स्टाफ कुछ कहता तो रहवासी लडऩे को तैयार हो जाते, इसलिए स्कूल डरा व सहमा रहता था। लेकिन कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया और दो जेसीबी के साथ नगर निगम का पूरा अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की।