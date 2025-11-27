शहर में चार घंटे चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम, एक दर्जन अतिक्रमण हटाए

मुरैना. शासकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 5 बिजली घर के पास गणेश पुरा में कुछ लोगों ने भैंस बांधकर, गोबर डालकर व अस्थायी रूप से कमरे, बाउंड्री करके अतिक्रमण कर लिया था। इसको कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने गंभीरता से लिया और अधीनस्थों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसडीएम भूपेन्द्र सिंह, तहसीलदार सीताराम वर्मा, नगर निगम और पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। मंगलवार को दोपहर 11:30 बजे से 2:30 बजे जेसीबी चली। इस दौरान एक दर्जन अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। यहां रहवासियों ने टीनशेड, कमरा, बाउंड्री करके भूसा भरा जा रहा था और भैंस बांधी जा रही थीं। स्कूल परिसर में गोबर के ढेर लगा दिए थे, जिससे स्कूल का रास्ता भी प्रभावित हो रहा था। स्थिति यह थी कि स्कूल स्टाफ कुछ कहता तो रहवासी लडऩे को तैयार हो जाते, इसलिए स्कूल डरा व सहमा रहता था। लेकिन कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया और दो जेसीबी के साथ नगर निगम का पूरा अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की।
बिजली घर के पास अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को लेकर अधिकांश रहवासियों ने कार्रवाई को सराहा। हालांकि जिन लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर पशुपालन किया जा रहा था, उनका कहना था कि अगर मौका मिल जाता तो हमारा नुकसान नहीं होता। हालांकि दो तीन लोगों को अधिकारियों ने मौका दे दिया, उन्होंने अपने टीनशेड खोल लिए लेकिन ज्यादातर को जेसीबी से तोड़ दिया।
शासकीय मॉडल उमावि की दीवार से सटे वार्ड क्रमांक 32 के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 138 के भवन पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया था। उक्त परिवार पिछले करीब नौ साल से आंगनबाड़ी भवन में रहकर वहीं पर सरैया व डबूला बनाने का कार्य कर रहा था। जबकि आंगनबाड़ी केन्द्र किराए पर संचालित किया जा रहा था। उक्त भवन को भी अधिकारियों ने खाली कराने की कार्रवाई की है।
