गल्र्स कॉलेज: राजनीति विज्ञान, हिंदी और इतिहास की छात्राओं की पढ़ाई का संकट



शासकीय लीड कॉलेज में राजनीति विज्ञान, इतिहास और हिंदी के प्राध्यापक नहीं हैं। शासन स्तर से एक साल पूर्व कुछ प्राध्यापकों को दो माह के लिए डिप्लोय किया था। उसमें मुरैना गल्र्स कॉलेज से भी राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉ. अनीता मेवाफरोस को एमएलबी कॉलेज ग्वालियर और हिंदी की प्रोफेसर डॉ. मुक्ता अग्रवाल को के आर जी कॉलेज ग्वालियर डिप्लोय (अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था) की गई थी, स्थानांतरण नहीं। संभाग के अन्य प्राध्यापकों की तो वापसी कर दी गई लेकिन मुरैना गल्र्स कॉलेज के दोनों प्राध्यापकों की अभी तक वापसी नहीं की गई है। वहीं इतिहास की प्राध्यापक डॉ. कमलेश श्रीवास्तव दो साल पूर्व सेवानिवृत्त हुई थीं, उनका पेंशन प्रकरण अभी तक निपटा नहीं हैं इसलिए ये तीनों ही विषय छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कक्षाएं नहीं लगने से विभागों में ताले पड़े हैं।