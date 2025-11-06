गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाई गुरु नानक जयंती, लोगों ने की सेवा



नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु में से एक माना जाता है. समानता, प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ पर जोर देने वाली गुरु नानक जी की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। गुरु नानक देव जी जयंती अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी गई। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे पवित्र पर्व है। इसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है।