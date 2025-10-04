Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

शहर के 40 से अधिक सामाजिक संगठनों ने की आयुक्त और महापौर के साथ बैठक के बाद कई विंदुओं पर अमल होना शुरू, उपायुक्त को बनाया नोडल

2 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 04, 2025

मुरैना. शहर सौंदर्यीकरण की दिशा में नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त ने शहर की चौपाटियों में ठेलों के पंजीयन उपरांत उनको व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। रात को चौपाटियों पर पड़े कचरे को उठाने के लिए डोर टू डोर वाहन पहुंचने लगे हैं, जिससे गंदगी न फैले।


शहर के 40 से अधिक समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहर सौदर्यीकरण को लेकर नगर निगम आयुक्त व महापौर के साथ बैठक की और कई विंदुओं पर कार्य की करने की आम सहमति बनी और आयुक्त ने भी समाजसेवियों की पहल का स्वागत करते हुए साथ दिया। रात को आयुक्त नगर निगम व उनके अधिकारी चुनिंदा समाजसेवियों के साथ शहर की सडक़ों पर निकले और जहां भी चौपाटी थीं, वहां की व्यवस्थाएं देखी और यह भी देखा कि इन चौपाटियों को व्यवस्थित करने के लिए और क्या कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके नोडल उपायुक्त एल एस डोंडिया को बनाया गया है।

ये सौंपी अधिकारियों को जिम्मेदारी

निगम आयुक्त ने ललित शर्मा प्रभारी कार्यपालन यंत्री, भानू तोमर सहायक यंत्री एवं संबंधित वार्ड के उपयंत्री को चौपाटी स्थलों पर ठेलों के लिए जगह चिन्हिंत करने, कितने ठेले लग सकते हैं, स्थल का साइट प्लान, नक्शा तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, हॉकर्स जोन हेतु जगह चिन्हिंत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने करेंगे। प्रभारी राजस्व अधिकारी संजय जैन, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी दर्शन डंडोतिया व संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षक चौपाटियों पर लगने वाले ठेलों की मैपिंग का कार्य, ठेलों का पंजीयन कार्य करेंगे। अतिक्रमण दस्ता के कर्मचारी सोनू डंडोतिया व संतोष सिकरवार अपने साथी कर्मचारियों को लेकर प्रतिदिन भ्रमण कर ठेलों को सफेद पट्टी के अंदर रहना सुनिश्चित करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेलों वालों पर जुर्माना करेंगे।

बैठक में इन विंदुओं पर बनी आम सहमति

गणेशपुरा, पुराना बस स्टैंड, नेहरू पार्क, संग्रहालय के पास चौपाटियों से रात में ही कचरा कलेक्शन होगा।
एम एस रोड, सदर बाजार, शंकर बाजार, पसारी बाजार में भी रात्रिकालीन सफाई होगी।
शहर में चल रही अस्थायी चौपाटी जैसे नेहरू पार्क, गणेश पुरा पुलिया सहित अन्य जगह पर सडक़ पर पड़ी व्हाइट लाइन से तीन फीट अंदर ठेला खड़ा करेंगे।
शहर के कचरा कलेक्शन पॉइंट महादेव नाका, मिल एरिया रोड, भोज भवन, नाला नंबर दो सहित अन्य जगह से दिन में तीन बार कचरा कलेक्ट किया जाएगा।
कचरा फैलाने वाले व्यक्तियों अथवा ठेले, दुकानदारों पर सख्ती से अर्थदंड निर्धारित कर वसूली की जाए
सडक़ों पर विचरण करने वाले गौवंश एवं अन्य पशुओं पर नियंत्रण कर शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित किया जाए
सडक़ों पर हो रहे गड्ढे शीघ्र भरवाए जाएं।

शहर की चौपाटियों को सुंदर व व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रात में कचरा कलेक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया है।

एल एस डोंडिया, उपायुक्त, नगर निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 12:04 pm

Published on:

04 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांच माह से करीब 500 सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल लैब में अटकी

मुरैना

माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों में विवाद, भाजपा नेता घायल

morena
मुरैना

जुआ खेलते पुलिस से पकड़े जाने के डर से नदी में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत

morena news
मुरैना

अब बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

मुरैना

वी ई आर सर्वे: नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को करनी पड़ रही है डबल मेहनत

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.