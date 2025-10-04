शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

मुरैना. शहर सौंदर्यीकरण की दिशा में नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त ने शहर की चौपाटियों में ठेलों के पंजीयन उपरांत उनको व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। रात को चौपाटियों पर पड़े कचरे को उठाने के लिए डोर टू डोर वाहन पहुंचने लगे हैं, जिससे गंदगी न फैले।
शहर के 40 से अधिक समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहर सौदर्यीकरण को लेकर नगर निगम आयुक्त व महापौर के साथ बैठक की और कई विंदुओं पर कार्य की करने की आम सहमति बनी और आयुक्त ने भी समाजसेवियों की पहल का स्वागत करते हुए साथ दिया। रात को आयुक्त नगर निगम व उनके अधिकारी चुनिंदा समाजसेवियों के साथ शहर की सडक़ों पर निकले और जहां भी चौपाटी थीं, वहां की व्यवस्थाएं देखी और यह भी देखा कि इन चौपाटियों को व्यवस्थित करने के लिए और क्या कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके नोडल उपायुक्त एल एस डोंडिया को बनाया गया है।
ये सौंपी अधिकारियों को जिम्मेदारी
निगम आयुक्त ने ललित शर्मा प्रभारी कार्यपालन यंत्री, भानू तोमर सहायक यंत्री एवं संबंधित वार्ड के उपयंत्री को चौपाटी स्थलों पर ठेलों के लिए जगह चिन्हिंत करने, कितने ठेले लग सकते हैं, स्थल का साइट प्लान, नक्शा तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, हॉकर्स जोन हेतु जगह चिन्हिंत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने करेंगे। प्रभारी राजस्व अधिकारी संजय जैन, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी दर्शन डंडोतिया व संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षक चौपाटियों पर लगने वाले ठेलों की मैपिंग का कार्य, ठेलों का पंजीयन कार्य करेंगे। अतिक्रमण दस्ता के कर्मचारी सोनू डंडोतिया व संतोष सिकरवार अपने साथी कर्मचारियों को लेकर प्रतिदिन भ्रमण कर ठेलों को सफेद पट्टी के अंदर रहना सुनिश्चित करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेलों वालों पर जुर्माना करेंगे।
गणेशपुरा, पुराना बस स्टैंड, नेहरू पार्क, संग्रहालय के पास चौपाटियों से रात में ही कचरा कलेक्शन होगा।
एम एस रोड, सदर बाजार, शंकर बाजार, पसारी बाजार में भी रात्रिकालीन सफाई होगी।
शहर में चल रही अस्थायी चौपाटी जैसे नेहरू पार्क, गणेश पुरा पुलिया सहित अन्य जगह पर सडक़ पर पड़ी व्हाइट लाइन से तीन फीट अंदर ठेला खड़ा करेंगे।
शहर के कचरा कलेक्शन पॉइंट महादेव नाका, मिल एरिया रोड, भोज भवन, नाला नंबर दो सहित अन्य जगह से दिन में तीन बार कचरा कलेक्ट किया जाएगा।
कचरा फैलाने वाले व्यक्तियों अथवा ठेले, दुकानदारों पर सख्ती से अर्थदंड निर्धारित कर वसूली की जाए
सडक़ों पर विचरण करने वाले गौवंश एवं अन्य पशुओं पर नियंत्रण कर शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित किया जाए
सडक़ों पर हो रहे गड्ढे शीघ्र भरवाए जाएं।
शहर की चौपाटियों को सुंदर व व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रात में कचरा कलेक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया है।
