शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

गणेशपुरा, पुराना बस स्टैंड, नेहरू पार्क, संग्रहालय के पास चौपाटियों से रात में ही कचरा कलेक्शन होगा।

एम एस रोड, सदर बाजार, शंकर बाजार, पसारी बाजार में भी रात्रिकालीन सफाई होगी।

शहर में चल रही अस्थायी चौपाटी जैसे नेहरू पार्क, गणेश पुरा पुलिया सहित अन्य जगह पर सडक़ पर पड़ी व्हाइट लाइन से तीन फीट अंदर ठेला खड़ा करेंगे।

शहर के कचरा कलेक्शन पॉइंट महादेव नाका, मिल एरिया रोड, भोज भवन, नाला नंबर दो सहित अन्य जगह से दिन में तीन बार कचरा कलेक्ट किया जाएगा।

कचरा फैलाने वाले व्यक्तियों अथवा ठेले, दुकानदारों पर सख्ती से अर्थदंड निर्धारित कर वसूली की जाए

सडक़ों पर विचरण करने वाले गौवंश एवं अन्य पशुओं पर नियंत्रण कर शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित किया जाए

सडक़ों पर हो रहे गड्ढे शीघ्र भरवाए जाएं।