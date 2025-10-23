लडऩा है तो स्वयं से लड़ो, बाहरी शत्रुओं से नहीं: मुनि विलोकसागर



जैन मुनि ने कहा कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लडऩा। लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से अच्छा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की अनुभूति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं, वो शत्रु हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता, माया को सरलता और लोभ को संतोष से जीतना चाहिए। किसी भी प्राणी को न मारें, उन पर शासन करने का प्रयास नहीं करें। जिस प्रकार आप दु:ख पसंद नहीं करते उसी प्रकार अन्य प्राणी भी इसे पसंद नहीं करते। किसी भी जीव को नुकसान न पहुचाएं, गाली ना दें, अत्याचार न करें, उसे दास न बनायें, उसका अपमान न करें, उसे प्रताडि़त न करें तथा उसकी हत्या न करें। सुख और दु:ख में, आनंद में और कष्ट में, हमें हर जीव के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति रखते हैं।