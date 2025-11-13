चंबल नदी में जल स्तर कम होते ही रेत का अवैध उत्खनन शुरू, वीडियो वायरल



जिले के चिन्नौंनी थाना क्षेत्र के होराबरहा (चिंदोखर) पहारपुरा में राजस्थान सीमा से नाव से रेत ढोकर लाया जा रहा है, इन घाटों पर ट्रॉलियों में भरा जा रहा है। इसी तरह देवगढ़ थाना क्षेत्र के गुढ़ाचंबल, बरवासिन में बड़े स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। सरायछौला थाना क्षेत्र के कैंथरी, कैमरा, रिठौरा दिमनी थाना क्षेत्र के कुथियाना, वीलपुर, मऊखेड़ा, कुढारा एवं अंबाह थाना क्षेत्र में मलबसई, टेंटरा थाना क्षेत्र में बरोठा व काशिंदो चंबल नदी घाट से रेत को बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन हो रहा है। इन घाटों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में डीएफओ सुरजीत आर पाटिल को फोन किया लेकिन उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया।